قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه بانتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز
رفع قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 لـ 130 جنيها لليوم
الرئيس يؤكد على أهمية تطوير الآبار الجديدة وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز
عقوبة إفشاء العامل أسرار شركته.. دار الإفتاء ترد
بدء صرف منحة عيد الميلاد لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة
جريمة الدارك ويب.. تشديدات أمنية خلال جلسة محاكمة المتهمين بقتل طـ.ـفل شبرا الخيمة
إصابة 9 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالشرقية
بعد تفشيه في الصين .. كل ما تريد معرفته عن فيروس HMP
بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد.. موعد مباراة الأهلي القادمة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 4-1-2025 |فيديو
تقوية البصر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التوت الأزرق؟
تصل إلى 9 مئوية.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 4-1-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

الرئيس يؤكد على أهمية تطوير الآبار الجديدة وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
​كتب محمد عبد المنعم
×

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

ضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع بحث جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع.

كما تم استعراض جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلاً عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.

مستجدات التعاون بين الحكومة والشركات العالمية والمستثمرين المحليين

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا مستجدات التعاون بين الحكومة والشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز، واستعراض مجموعة من المحاور المتعلقة بنتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع. كما تم بحث الخطوات المبذولة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في هذا الشأن.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن  الرئيس وجه بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز، كما أكد سيادته على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وتعزيز الجهود الرامية لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمارات.

السيسي وزير المالية المنتجات البترولية احتياجات الدولة مدبولي محافظ البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنوك

أعلى أسعار فائدة على شهادات الادخار في البنوك المصرية خلال 2025

عمرو اديب

الراجل يغلط تبيعوه.. عمرو أديب يفتح النار على جمهور الأهلي | ماذا قال؟

أسعار الذهب

الجرام بـ 3222 جنيها.. انخفاض أسعار الذهب | رقم غير متوقع لعيار 21

سعر الدولار

آخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم السبت 4 -1-2025

سيد عبد الحفيظ

سيد عبد الحفيظ يشن هجوما ناريا على الأهلي وكولر.. ماذا قال؟

سعر الدولار

رسميا الآن بعد التراجع.. سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 4-1-2025

لطفي لبيب

بعد دعوة رئيس وزراء العراق.. لطفي لبيب يعلن إعتزال الفن بشكل نهائي

الغندور

مفاجأة .. خالد الغندور يكشف حقيقه انتقال عمر مرموش لـ مانشستر سيتي

ترشيحاتنا

عبد الرحيم كمال وأيمن المليجى

عبد الرحيم كمال يعلن وفاة الفنان الشاب أيمن المليجى

الاعلى للثقافة

دورة محمد إبراهيم أبو سنة.. الأعلى للثقافة يطلق جائزة لجنة الشعر 2025

محمد سعد

إيرادات الأفلام .. محمد سعد يتفوق وكريم محمود عبد العزيز يزاحمه

بالصور

أهمية تناول مكملات فيتامين د خلال فصل الشتاء.. 4 فوائد رئيسية

فوائد تناول فيتامين د في الشتاء
فوائد تناول فيتامين د في الشتاء
فوائد تناول فيتامين د في الشتاء

هل تحلم بشراء سيارة رئاسية.. عرض سيارة نادرة لحاكم شهير في مزاد أمريكي

سيارة كلينتون
سيارة كلينتون
سيارة كلينتون

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السحلب في الشتاء؟

فوائد شرب السحلب الصحية
فوائد شرب السحلب الصحية
فوائد شرب السحلب الصحية

لشعر صحي ولامع بدون قشرة .. فوائد غير متوقعة لـ ماسك البامية

فوائد ماسك البامية للشعر
فوائد ماسك البامية للشعر
فوائد ماسك البامية للشعر

فيديو

نانسي عجرم

نانسي عجرم تقفز من على المسرح وتتفاجأ بهذا الموقف

محمود عبد الغفار

أعتبرونا خيل حكومة.. محمود عبد الغفار: مفيش أعمال بتعرض عليا l فيديو

أحمد العوضي

أحمد العوضي: حبيت أغاني حسن الأسمر عن الذهاب إلى المدرسة

أحمد العوضي

أحمد العوضي ينفعل على تعليق متابع: ربنا عمره ما هيكرمك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد