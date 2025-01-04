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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

توزيع لحوم على 500 أسرة بكنيسة العذراء بالمنصورة

اورمان الدقهلبة
اورمان الدقهلبة
همت الحسينى
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نظمت جمعية الأورمان بالدفهلية احتفالية كبرى استهدفت توزيع عدد (1000) كيلو لحوم على عدد (500) أسرة ضمن الاسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا  بكنيسة العذراء مريم بتوريل بمركز المنصورة.
جاء ذلك بحضور الدكتوره ماجده جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والقمص رويس مفيد راعي كنيسة العذراء مريم بتوريل بالمنصورة، والقمص تادرس مرقص، راعي كنيسة ماري مرقص بطلخا، والقمص هيدرا فيكتور راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأجا .
جاء ذلك في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.
وقالت الدكتورة ماجدة جلالة ان الاحتفالية جاءت لمشاركة للإخوة الاقباط بأعيادهم، مؤكده على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ولإدخال البهجة والسرور عليهم.
من جانبه عبر الأخوة المسيحيين عن فرحتهم وسعادتهم مقدمين الشكر للمحافظ ومديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية لمساندتهم للفئات الاكثر احتياجا وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم .‏
وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا، مؤكدا أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.
والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان بمحافظة الدقهلية نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

الدقهلية لحوم تضامن اورمان

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