سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 5-1-2025

استقر سعر الذهب في مصر، مع بدء تعاملات اليوم الأحد 5-1-2025؛ داخل محلات الصاغة ودون تغيير يذكر على مختلف الأعيرة الذهبية.

ومع إغلاق تعاملات أمس السبت؛ هوى سعر المعدن الأصفر في محلات الصاغة ما بين 5 حتى 8 جنيهات في الجرام الواحد.

وأظهر سعر عيار 24 الأكثر قيمة، استقرارا مسجلا حوالي 4262 جنيها للبيع و4291 جنيها للشراء

وسجل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 2486 جنيها للبيع و 2503 جنيها للشراء

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3730 جنيها للبيع و 3755 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط من بين الأعيرة الذهبية المختلفة حوالي 3197 جنيها للبيع و 3218 جنيها للشراء

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 29.84 ألف جنيه للبيع و 30.04 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2639 دولارا للبيع و 2640 دولارا للشراء.

الذهب في أول التعاملات

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات أمس عند مستوى 3755 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى، وكان قد انخفض أمس الأول بمقدار 10 جنيهات، حيث اغلق التعاملات عند مستوى 3750 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الجمعة الماضية عند 3760 جنيها للجرام.

وأنهى الذهب في مصر تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف ليعكس التغيرات المحدودة في سعر الذهب العالمي الذي شهد تراجعا في أحجام التداول خلال هذا الأسبوع بسبب العطلات.

وخلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 بنسبة 0.5% ليربح 20 جنيها حيث أغلق تداولات الأسبوع عند 3750 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3730 جنيها للجرام.

وأشار جولد بيلون إلى أن حركة الذهب المحلي جاءت مشابهة لحركة الذهب العالمي الذي سجل ارتفاعا طفيف أيضاً الأسبوع الماضي بسبب ضعف أحجام التداول وترقب الأسواق، بينما ساعد على استقرار حركة الذهب المحلي التحرك المستقر في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

طلب محلي

ويبقى الطلب على الذهب المحلي في حالة تراجع خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع القوة الشرائية للمواطنين إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب المحلي.