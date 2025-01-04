محافظ الغربية وقيادات حزب مستقبل وطن يفتتحون العناية المركزة للأطفال بمركز أورام طنطا

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن برئاسة النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ،النائب عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، العناية المركزة للأطفال بمركز أورام طنطا، إضافة إلى مشغل طنطا الذي يأتي في إطار المبادرة المجتمعية “حرفة وأمل” لدعم الشباب وتوفير فرص تدريبية عملية، يأتي ذلك ضمن جهود حزب مستقبل وطن المستمرة للمساهمة مع الحكومة في تعزيز الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين، جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ .

وافتتح المحافظ ومرافقوه العناية المركزة للأطفال بمركز أورام طنطا واستمعوا لشرح توضيحي ع الاعمال التي تمت حيث تم إضافة 17 سريرًا، و5 أسرة للرعاية المركزة، مزودة بأحدث الأجهزة الطبية مثل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة المراقبة (مونيتور)، بالإضافة إلى وحدة مجهزة للكيماوي وأخرى لسحب عينات التحاليل. وقد تم تجهيز القسم بأثاث فندقي مقاوم للبكتيريا لضمان بيئة آمنة وصحية للأطفال المرضى.

وأكد اللواء أشرف الجندي على أن هذا التطوير يعد خطوة هامة نحو تحسين الخدمات الصحية المقدمة للأطفال في المحافظة، مشيدًا بالجهود المبذولة لتوفير رعاية طبية فائقة المستوى.

وعقب الافتتاح حرص اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على الاطمئنان على صحة الأطفال وتفاعل بشكل شخصي مع المرضى وأسرهم والتقط معهم الصور التذكارية وأجرى المحافظ حديثًا وديًا مع الأطفال، محاولًا رفع معنوياتهم وتشجيعهم مشيرًا إلى حرص الدولة على توفير بيئة علاجية مريحة وآمنة لهم .

وانتقل الوفد بعد ذلك الى افتتاح مشغل طنطا ضمن مبادرة “حرفة وأمل”، الذي يهدف إلى تدريب الشباب على مهنة الخياطة وتوفير فرص عمل لهم. يحتوي المشغل على 14 مكنة خياطة، بالإضافة إلى معدات حديثة مثل المقصات الكهربائية وتربيزة المكواة، ويساهم هذا المشروع في تأهيل الشباب لسوق العمل عبر التعاون مع مديرية التربية والتعليم وجامعة طنطا، في إطار سعي الحزب لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم.