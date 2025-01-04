قشقوش: المشهد السوري يشهد تحولات كبيرة تؤثر على خريطة الإقليم

أكد اللواء محمد قشقوش، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن المشهد في سوريا يشهد تحولات جذرية ستنعكس بشكل كبير على خريطة الإقليم، خصوصًا في الجانب العسكري.

وأوضح قشقوش أن سوريا تعيش حاليًا حالة من السيولة السياسية والعسكرية، حيث تحيط بها قوى دولية مختلفة مثل روسيا وأمريكا وتركيا وإيران، ما يستدعي توحيد الصف الوطني السوري لمواجهة هذه التحديات.

وخلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة”، أشار قشقوش إلى أن النسيج العسكري السوري تأثر بشكل كبير سواء داخليًا أو خارجيًا، مؤكداً أن إسرائيل قد دمرت البنية الأساسية للجيش السوري، كما لفت إلى أن البنية الداخلية للجيش تواجه مشكلات كبيرة، منها تسريح الجنود وإلغاء التجنيد الإلزامي، وهو ما يشكل تهديدًا للأمن السوري.

وأضاف قشقوش: “البنية العسكرية الرئيسية للجيش دُمرت، بما في ذلك المطارات والقوات البحرية والمعدات العسكرية، سوريا كانت تمتلك 2700 دبابة، منها 1700 دبابة متطورة، لكن جزءًا منها استُهلك والباقي اختفى”.

وأكد أنه يجب على من أصدر قرار حل الجيش إعادة النظر في هذا القرار، مع إمكانية إعادة هيكلته وتنقيته، لكن مع ضرورة الحفاظ على الجيش الوطني السوري.