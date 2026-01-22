تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ122 تمهيدًا لدخولها من مصر إلى غزة

أعلن مراسل القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل عن تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ١٢٢ تمهيدا لدخولها من مصر إلى غزة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيلتقي اليوم مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن بوتين قال خلال اجتماع عقده مع مجلس الأمن القومي الروسي إنه سيناقش معهما إمكانية استخدام أموال من أصول روسية مجمدة عقب الحرب مع أوكرانيا، لسداد مليار دولار يطالب بها ترامب مقابل العضوية الدائمة في "مجلس السلام" الذي أنشأه لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف بوتين: "هذا الاحتمال قيد المناقشة أيضاً مع ممثلي الإدارة الأمريكية"، مشيراً إلى أنه سيناقش أيضاً استخدام الأصول المجمدة مع رئيس السلطة الفلسطينية عباس، الذي سيلتقيه اليوم أيضاً.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل دعوته للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي يعتزم تأسيسه، ويعتبر منافسا للأمم المتحدة.







