رئيس فريق التفاوض الأوكراني يلتقي مبعوثي ترامب: ناقشنا الضمانات الأمنية وإعادة الإعمار

التقى رستم عمروف، رئيس فريق التفاوض الأوكراني لإنهاء الحرب مع روسيا، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وكتب عمروف، على تطبيق “تيليجرام”، أن "الاجتماع ركز على الضمانات الأمنية لأوكرانيا وخطة إعادة الإعمار بعد الحرب"، وأضاف أن وفداً أوكرانياً التقى أيضاً بممثلين عن شركة بلاك روك الأمريكية للاستثمار، المشاركة في خطة إعادة الإعمار.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعقد اجتماعا مع فلاديمير زيلينسكي، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وقال ترامب، في كلمة له خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "أنا على تواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أعتقد أنه يرغب في التوصل إلى اتفاق"، لتسوية النزاع في أوكرانيا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه "يرى رغبة لدى فلاديمير زيلينسكي أيضا في إبرام اتفاق"، مضيفا: "سألتقي به.. أعتقد أن الاجتماع سيكون غدا".

وأكد ترامب أنه "يسعى بالفعل" إلى المساعدة على تحقيق تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية.

ودعا الرئيس الأمريكي، أوروبا وحلف شمال الأطلسي إلى تحمل أوروبا المسئولية الأكبر في تسوية الملف الأوكراني "لاعتبارات جغرافية" قائلا: "عندما أتحدث عن الناتو فأنا أتحدث عن أوروبا. عليهم أن يتعاملوا مع أوكرانيا، فنحن لسنا بحاجة إلى ذلك. الولايات المتحدة بعيدة جدا، ويفصلنا عن النزاع محيط كبير وجميل، فلا علاقة لنا به".