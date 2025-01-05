«شعبة الاتصالات»: جمارك الهواتف المحمولة على المسافرين.. والمواطنون مطالبون بإثبات الملكية|فيديو

أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن المواطن هو من سيتحمل دفع الجمارك على الهواتف المحمولة عند عودته من المطار.

وأوضح رمضان، خلال مداخلته في برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، أنه يُسمح للمسافر بإدخال هاتف شخصي واحد فقط دون دفع رسوم جمركية، وفي حال حمله أكثر من هاتف، سيكون ملزمًا بدفع الجمارك المقررة.

وأضاف رمضان أنه في حالة إدخال هاتف شخصي، يجب على المواطن إثبات ملكيته له عند الجمارك.

وأشار إلى أنه إذا لم يتمكن من تقديم الإثبات خلال 90 يومًا من الوصول، ستصل إليه رسالة تحتوي على قيمة الضريبة المستحقة على الهاتف.