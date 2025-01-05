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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 5-1-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
عبد العزيز جمال
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يبحث الكثير عن سعر الدولار في البنوك المصرية الحكومية والخاصة اليوم الأحد 5-1-2025، إذ شهد الدولار تراجعًا ملحوظا وفقًا لأحدث التحديثات في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويهتم قطاع عريض من المواطنين بالبحث يوميا بالتحديث اليومي لـ سعر الدولار في البنوك الحكومية المختلفة وكذلك البنوك الخاصة التي تعمل في مصر، فيتم تحديد سعر الدولار بكل مستمر بين الحين والآخر على مدار اليوم الواحد عبر مواقعها الرسمية.

قرار البنك المركزي

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

البنك المركزي يسحب 600 مليار جنيه

سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 639.150 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة الأسبوع الماضي من

27 بنكاً بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.

وسحب المركزي سيولة بقيمة 1.219 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة من 27 بنكًا الأسبوع قبل  الماضي.

كم سعر الدولار في البنك الآن؟

سجل سعر الدولار اليوم 50.70 جنيه للشراء كأقل سعر بحسب آخر تحديث معلن من البنوك، بعدما تخطى 51 جنيها في وقت سابق من العام الماضي.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

إعلان تحديث سعر الدولار يتم كلا عبر مواقع البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة وكذلك البنك المركزي عدا الإجازات الأسبوعية والرسمية، وفقا لحركة العرض والطب في السوق باستثناء أيام العطلات الرسمية، حيث حررت سعر الصرف منذ 6 مارس الماضي لتترك العملة الخضراء لمبادئ العرض والطلب وهو ما أكده رئيس الوزراء في تصريحات سابقة أكثر من مرة.

سعر الدولار البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

1 دولار = 50.70 جنيه للشراء.
1 دولار = 50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 50.72 جنيه للشراء.
1 دولار= 50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

1 دولار = 50.72 جنيه للشراء.
1 دولار = 50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم بنك أبوظبي التجاري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري،:

1 دولار= 50.72 جنيه للشراء.
1 دولار= 50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي:

1 دولار= 50.72 جنيه للشراء.
1 دولار= 50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة:

1 دولار= 50.75 جنيه للشراء.
1 دولار= 50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة:

1 دولار= 50.82 جنيه للشراء.
1 دولار= 50.92 جنيه للبيع.

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