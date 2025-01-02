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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

سعر الدولار رسميًا الآن.. آخر تحديث في البنوك اليوم الخميس 2-1-2025

سعر الدولار رسميًا الآن.. آخر تحديث في البنوك اليوم الخميس 2-1-2025
سعر الدولار رسميًا الآن.. آخر تحديث في البنوك اليوم الخميس 2-1-2025
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يبحث الكثيرون عن سعر الدولار في البنوك المصرية الحكومية والخاصة اليوم الخميس 2 -1-2025، خاصة بعد تصريحات الحكومة المتعلقة بمرونة سعر الصرف، وقد شهد الدولار تراجعًا وفقًا لأحدث التحديثات في البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويهتم قطاع عريض من المواطنين بالبحث يوميا بالتحديث اليومي لـ سعر الدولار في البنوك الحكومية المختلفة وكذلك البنوك الخاصة التي تعمل في مصر، فيتم تحديد سعر الدولار بكل مستمر بين الحين والآخر على مدار اليوم الواحد عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 29-12-2024 

قرار البنك المركزي

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

كم سعر الدولار في البنك الآن؟

سجل سعر الدولار اليوم 50.81 جنيه للشراء كأقل سعر بحسب آخر تحديث معلن من البنوك ، فيما سجل أعلى سعر في بنك أبو ظبي الإسلامي 50.97 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

إعلان تحديث سعر الدولار يتم كلا عبر مواقع البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة وكذلك البنك المركزي عدا الإجازات الأسبوعية والرسمية، وفقا لحركة العرض والطب في السوق باستثناء أيام العطلات الرسمية، حيث حررت سعر الصرف منذ 6 مارس الماضي لتترك العملة الخضراء لمبادئ العرض والطلب وهو ما أكده رئيس الوزراء في تصريحات سابقة أكثر من مرة.

سعر الدولار البنك المركزي

سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

1 دولار = 50.77 جنيه للشراء.
1 دولار = 50.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

1 دولار= 50.78 جنيه للشراء.
1 دولار= 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

1 دولار = 50.78 جنيه للشراء.
1 دولار = 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك أبوظبي التجاري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري،:

1 دولار= 50.78 جنيه للشراء.
1 دولار= 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي:

1 دولار= 50.78 جنيه للشراء.
1 دولار= 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة:

1 دولار= 50.78 جنيه للشراء.
1 دولار= 50.88 جنيه للبيع.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

شهد الاحتياطي النقدي لمصر ارتفاعا بقيمة 11 مليون دولار علي أساس شهري، مسجلا 46.951 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي .

وخلال 4 أشهر صعد الاحتياطي النقدي لمصر وفقا لتقارير البنك المركزي المصري ما يقارب 171 مليون دولار.

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