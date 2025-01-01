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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

رسميًا بعد أحدث انخفاض.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري الأربعاء 1 يناير 2025

رسميا بعد أحدث انخفاض.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري الأربعاء 1 يناير 2025 - صورة أرشيفية
رسميا بعد أحدث انخفاض.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري الأربعاء 1 يناير 2025 - صورة أرشيفية
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شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 حالة من الاستقرار النسبي، بعدما شهد انخفاضًا مقابل الجنيه المصري في 6 بنوك، في حين ارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس، واستقر في 3 بنوك، بنهاية تعاملات الأمس.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وفقًا لآخر تحديث لـ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، تبلغ أسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية: 

البنك الأهلي المصري: 50.78 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

رسميا بعد أحدث انخفاض.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري الأربعاء 1 يناير 2025 - صورة أرشيفية
رسميا بعد أحدث انخفاض.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري الأربعاء 1 يناير 2025 - صورة أرشيفية

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البنك التجاري الدولي: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع. بتراجع قرشين للشراء والبيع.

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