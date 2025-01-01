رسميًا بعد أحدث انخفاض.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري الأربعاء 1 يناير 2025

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 حالة من الاستقرار النسبي، بعدما شهد انخفاضًا مقابل الجنيه المصري في 6 بنوك، في حين ارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس، واستقر في 3 بنوك، بنهاية تعاملات الأمس.
سعر الدولار اليوم في البنوك
وفقًا لآخر تحديث لـ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، تبلغ أسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية:
البنك الأهلي المصري: 50.78 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.
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البنك التجاري الدولي: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.78 جنيه للشراء و50.88 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع. بتراجع قرشين للشراء والبيع.