سامسونج وأبل.. تطوير بطاريات جديدة لتحقيق طفرة في عمر الهواتف الذكية

في الوقت الذي تحقق فيه الهواتف الذكية قفزات نوعية في الأداء والكاميرات والشاشات، يظل عمر البطارية أحد المجالات التي تأخرت في مواكبة هذا التقدم.

لكن يبدو أن الأمور تتغير أخيرًا، حيث تعمل شركتا سامسونج و آبل على تطوير تقنيات جديدة للبطاريات لتعزيز السعة دون زيادة في سماكة الأجهزة.

الصين تتصدر السباق

بدأت الشركات الصينية بالفعل في تقديم بطاريات ذات سعة أكبر تتجاوز السعة التقليدية البالغة 5000 مللي أمبير.

على سبيل المثال، يأتي هاتف Nubia RedMagic 10 Pro ببطارية 7050 مللي أمبير مع الحفاظ على نفس سماكة الطراز السابق.

ويبدوا أن هذا الاتجاه في زيادة السعة سيصبح شائعًا بين الشركات الصينية خلال هذا العام، وهو ما دفع سامسونج وآبل للتحرك للحاق بالركب.

التكنولوجيا الجديدة للبطاريات

تعتمد سامسونج وآبل على تقنيات مشابهة لتطوير بطاريات ذات سعات أكبر دون التأثير على نحافة الهواتف.

ووفقًا للتقارير، طورت سامسونج طريقة لزيادة محتوى السيليكون في البطارية دون التسبب في مشاكل مثل انتفاخ البطارية المعروف.

ستسمح هذا التطور لسامسونج بإطلاق طرازات نحيفة من هواتفها مثل Galaxy S25 Slim، بينما تعمل آبل على تطوير iPhone 17 Air للمستخدمين الذين يفضلون التصميم الأنيق.

الإطلاق المتوقع

بينما يبدو أن سامسونج أقرب إلى الكشف عن تقنيتها الجديدة للبطاريات، قد يتأخر تنفيذ آبل حتى ما بعد عام 2026، وهذا يتماشى مع النهج التقليدي لآبل، التي عادة ما تتأخر في تبني التقنيات الجديدة لضمان تقديمها بشكل مميز وفقًا لرؤيتها الخاصة.

أهمية التقنية الجديدة

زيادة سعة البطاريات دون التضحية بالنحافة تمثل خبرًا سارًا للمستخدمين الذين يعانون من الحاجة إلى شحن هواتفهم بشكل متكرر.

ورغم أن البعض لا يمانع التضحية بنحافة الجهاز للحصول على بطارية أكبر، فإن التقدم التكنولوجي الذي يحقق كلا الهدفين يعد خطوة إيجابية.

ومع ذلك، تظل المخاوف من مشكلات البطاريات قائمة، كما حدث مع Galaxy Note 7 في الماضي.

ولكن إذا نجحت هذه الشركات في تقديم بطاريات أكبر وأكثر أمانًا، فقد نشهد تحولًا كبيرًا في تجربة استخدام الهواتف الذكية قريبًا.