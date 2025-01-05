«حتحوت» يكشف أسباب الخلاف بين محمود الخطيب وكولر

كشف الإعلامي هاني حتحوت كواليس خلاف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، بسبب على معلول.

وقال هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد إن هناك انقسامًا في الأهلي لطرفين ما بين مؤيد ومعارض لفكرة استمرار والتجديد مع على معلول.



وأوضح حتحوت: ”أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، يرى هو ولجنة التخطيط أن الأنسب استمرار على معلول وتجديد عقده”.

بينما على الناحية الأخرى هناك رفض من قبل مارسيل كولر ومحمد رمضان، المدير الرياضي للنادي، يرغبان في عدم قيد معلول محليًاوقاريًا في يناير الجاري.



وتابع حتحوت: أن الاتجاه الأقرب حتى الآن، هو إعارة اللاعب سواء خارجيًا أو داخليًا مع وجود عرض حالية من أندية محلية”.