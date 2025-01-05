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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

يبحث أسباب تراجع مستوى الأهلي.. الخطيب يعقد اجتماعا مع كولر

الخطيب
الخطيب
باسنتي ناجي
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شارك الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن كولر عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"مصدر : الخطيب يعقد اجتماعا مع مارسيل كولر، المدير الفني، لمناقشة العديد من الملفات على رأسها سبب تراجع المستوى والأداء وكذلك ملف الصفقات المحلية واللاعبين الذين ينوى عودتهم للفريق فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية علي هامش المران اليوم".

دخل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في أزمة كبيرة مع الجماهير والإدارة بعد تعرضه للخسارة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وظهر لاعبو النادي الأهلي بأداء ضعيف للغاية أمام الفريق الجزائري ليستحق خسارة قاسية في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ويدخل دائرة الحسابات للصعود من دور المجموعات بالبطولة.

وتراجع مركز النادي الأهلي في جدول ترتيب مجموعة دوري أبطال أفريقيا للمركز الثاني بعد انتصار أورلاندو بايراتس على ستاد أبيدجان أمس.

وسط عدد كبير من التقارير الصحفية عن رحيل كولر في الفترة الحالية عن تدريب الفريق بعد تراجع الأداء والنتائج على المستوى المحلى والإفريقي.

اعتزال مارسيل كولر

وكشف الإعلامي محمد المحمودي عن نية مارسيل كولر في اعتزال تدريب كرة القدم خلال الفترة المقبلة وتحديدًا بعد نهاية مشواره الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد "المحمودي" أن نية كولر تتجه نحو إنهاء بطولة كأس العالم وبعدها إعلان الاعتزال بشكل نهائي والقرار محل دراسة في الوقت الحالي قبل اتخاذه.

ويحاول النادي الأهلي في الوقت الحالي حل أزمة الفريق الأول والعمل على تعاقدات جديدة ترضي طموحات الجماهير خلال الميركاتو الشتوي واستعدادًا لكأس العالم للأندية.

الخطيب المدير الفني الاهلي

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