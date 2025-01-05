التحالف الوطني للعمل الأهلي يعزز التنمية في المحافظات.. تعرف على التفاصيل (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف يعمل بشكل دائم من خلال مؤسساته المختلفة على إطلاق مبادرات رائدة تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية.

وتابع "عبد الرحمن" خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية صدى البلد، المحافظات المصرية شهدت خلال الفترة الأخيرة تنفيذ عدد من المبادرات التنموية التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وأوضح عصام عبد الرحمن، أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية شاملة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

وأردف : مع نهاية عام 2024، أطلق التحالف المرحلة الثانية من مبادرة (إيد واحدة)، والتي شهدت تضافر جهود كافة مؤسسات التحالف، وعلى رأسها مؤسسة أبو العينين الخيرية، وجاءت هذه المبادرة استجابة للتحديات التي تفرضها زيادة حدة البرد، خصوصًا في المناطق الحدودية والنائية، وشملت توزيع البطاطين والمواد الغذائية الأساسية.