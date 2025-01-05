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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

محمد سعد: «الدشاش» خطوة جديدة و«الكوميديا» مش كل حاجة

محمد سعد
محمد سعد
شروق سلامة
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تحدث النجم محمد سعد عن نجاح فيلمه الجديد “الدشاش”، الذي حقق أعلى إيرادات في أول أسبوع من عام 2025، معبرًا عن امتنانه للجمهور الذي دعمه طوال مسيرته الفنية.

 وأكد سعد، خلال مكالمته الهاتفية مع برنامج “حديث القاهرة” الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن النجاح هو توفيق من الله وجهد متواصل لتحقيق طموحات الجمهور.


 وأوضح سعد أن فكرة تقديم فيلم مثل “الدشاش” كانت تحديًا كبيرًا بالنسبة له، خاصة أنه تطلب منه تقديم مزيج من الكوميديا والتراجيديا، مضيفًا: “سر النجاح هو أن أستمع للجمهور، وأبحث عن الورق الذي يعكس تطلعاتهم ورؤيتهم لي، سواء في الكوميدي أو التراجيدي هذا الفيلم كان بمثابة خطوة أولى نحو شكل فني جديد أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور”.


 وأشار سعد إلى أن نجاحه السابق، خاصة في شخصية “اللمبي”، جعله يشعر أحيانًا بأنه محصور في أدوار معينة، لكنه بدأ يبحث عن أدوار تُبرز تنوعه كممثل، وقال: “أنا والمنتج شركاء في حبسي في دور اللمبي والكوميدي، هو كان بيعرض علي شغل بالشكل ده عشان عارف ان محمد سعد كويس في المنطقة دي ومن حقه إنه يكسب، وأنا في الأول كنت فرحان بحتة الإيرادات، لكن بيبقى في الآخر الخبرة، كل ما الواحد بيشتغل أكتر يزداد خبرة أكتر، كل ما تكون المشورات والناس اللي حواليه فنيا بيفيدوه، دا بيخليه يوصل لحتة زي انهاردة (الدشاش) كل وقت له آدانه، حتى النضج وإني بدور في حتة، ممكن تكون اجتهادات شخصية مني، وربنا مقدر لي حاجة كويسة تكون بداية الخطوة الجديدة، والطريق طويل في الموضوع داده".


 وعن مستقبل أعماله، أكد محمد سعد أنه يتطلع دائمًا إلى تقديم أفكار جديدة ومميزة، موضحًا: “بنجاح فيلم مثل (الدشاش)، أشعر أني أخطو خطوة جديدة في مسيرتي، والطريق لا يزال طويلًا، لكنني متفائل بما هو قادم”.


 إصابة في اليد بسبب الدشاش:

وكشف الفنان محمد سعد في لقاء خاص لصدي البلد عن سبب إصابته في كف يده اليمنى، والذي حدث أثناء حضوره العرض الخاص لفيلمه الجديد ( الدشاش ) الذي يعرض حالياً في جميع السينمات.

وأوضح سعد أن حالته الصحية جيدة وأن الإصابة كانت مجرد جزء بسيط ناتج عن مشاهد الأكشن التي يجسدها في الفيلم، مضيفا "أنا مش تعبان دي إصابة بسيطة من الفيلم".

و اختتم محمد سعد أن سبب غيابه الفترة القادمة عن تقديم الاعمال  هو انشغاله بالمسرح في مدينة الرياض.

أبطال الدشاش

ويجسّد سعد في «الدشاش» شخصية طبيب خلال الأحداث التي تدور في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، ويشاركه البطولة عدد من النجوم، من بينهم باسم سمرة، وزينة، ونسرين أمين، وخالد الصاوي؛ وهو من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

أبناء محمد سعد في العرض الخاص للدشاش:

وحرص أبطال وصناع فيلم الدشاش" على الاحتفال بالعرض الخاص، الذي أقيم مساء الأربعاء ، ونشر برنامج "عرب وود"، مقطع فيديو عبر موقع "انستجرام"، يرصد أول ظهور لأبناء النجم محمد سعد.

وكتبت: "أول ظهور لهما، نجلا محمد سعد كريم ونور الدين معا في العرض الخاص لفيلم الدشاش".

آخر أعمال محمد سعد

وكان آخر أعمال محمد سعد هو مسلسل “إكس لانس”، والذي عرض خلال شهر رمضان قبل الماضي، وشاركه في البطولة، كل من: الفنانة شيرين، وويزو “عضوة مسرح مصر”، بالإضافة إلى حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، واللذان ظهرا ضمن مجموعة مسرح مصر أيضا، بالإضافة إلى أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج إبرام نشأت، ومن إنتاج ممدوح شاهين.


 

محمد سعد اللمبي الدشاش

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