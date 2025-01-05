ميتا تحذف حسابات على فيسبوك.. وإنستجرام تعمل بالذكاء الاصطناعي

حذفت شركة "ميتا" Met، عدة حسابات على فيسبوك وإنستجرام، والتي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي منذ أكثر من عام بعد أن اكتشف المستخدمون بعض الملفات الشخصية وتفاعلوا معاها، ونشر لقطات شاشة منها على نطاق واسع.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "theguardian"، قدمت شركة "ميتا" لأول مرة هذه الملفات الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في سبتمبر 2023 لكنها أوقفت معظمها بحلول صيف 2024.



ومع ذلك، بقيت بعض الشخصيات وحظيت باهتمام جديد بعد أن أخبر كونور هايز، المدير التنفيذي لشركة "ميتا"، صحيفة Financial Times في أواخر الأسبوع الماضي أن الشركة لديها خطط لطرح المزيد من ملفات تعريف شخصيات الذكاء الاصطناعي.

وقال هايز لصحيفة FT: "نتوقع أن توجد هذه الحسابات العاملة بالذكاء الاصطناعي على منصاتنا، بمرور الوقت، بنفس الطريقة التي توجد بها حسابات الأشخاص الحقيقة".

وقد نشرت الحسابات الآلية صورا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على إنستجرام وأجابت على رسائل من مستخدمين بشريين على تطبيق ماسنجر.

وكان من بين شخصيات الذكاء الاصطناعي "ليڤ" التي تصفها المعلومات على حسابها بأنها أم سمراء لطفلين تتحدث بالحقيقة, وأخبرت "ليڤ" كارين عطية، وهي كاتبة مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" بأنه لا يوجد أشخاص سود من بين منشئيها.

وفي الساعات التي تلت انتشار الملفات الشخصية، بدأت تختفي، لاحظ المستخدمون أيضا أنه لا يمكن حظر هذه الملفات الشخصية، وهو ما قالت المتحدثة باسم "ميتا"، ليز سويني، إنه خطأ.

وقالت سويني إن الحسابات يديرها بشر وكانت جزءًا من تجربة عام 2023 مع الذكاء الاصطناعي. وإن الشركة قامت بإزالة الملفات الشخصية لإصلاح الخلل الذي منع الأشخاص من حظر الحسابات.

وأضافت: “الحسابات المشار إليها مأخوذة من اختبار أطلقناه في Connect خلال عام 2023، وقد تمت إدارتها من قبل البشر وكانت جزءا من تجربة مبكرة أجريناها باستخدام شخصيات الذكاء الاصطناعي، لقد حددنا الخلل الذي كان يؤثر على قدرة الأشخاص على حظر أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه ونقوم بإزالة تلك الحسابات لإصلاح المشكلة."

وأثناء إزالة هذه الحسابات التي تم إنشاؤها بواسطة “ميتا”، لا يزال لدى المستخدمين القدرة على إنشاء روبوتات الدردشة الخاصة بهم والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي.