بعد رسالته للعوضي.. شريف دسوقي يروي تفاصيل أزماته المالية: مكنتش لاقي الرغيف الحاف

كتب الفنان شريف دسوقي، منشورًا مطولًا -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- كشف فيه تفاصيل معاناته المالية.

وبدأ شريف دسوقي، منشوره، قائلًا: «يسعد ربى قلوبكم وييسر عليكم أيامكم .. عايز انوه بس على حاجه مهمه فى موضوع رسالتى للنجم الجميل الإنسان.. احمد العوضى».

وتابع شريف دسوقي: «لاقيت ناس بأعداد لاتتخيلوها داخله تقولى انا متعسر ومديون بالله عليك كلملى احمد العوضي.. و اللى داخل يقولى شغلنى معاك ويحلفنى بالآلاف الحلفنات .. ».

واستطرد شريف دسوقي: «طيب بالعقل كده.. هوا انا لو معايا تليفون النجم الخاص هاكتبلوا قدام العالم كله..عايز اشتغل معاك.. اتقوا الله بالله عليكم.. وانا فى حاجه مستغربلها وبرج من دماغى هايطير على الأعداد المهوله اللى بتدخل تكلمني خاص عشان اساعدها ماديا وبارقام لاتتخيلوها».

ظروف صعبة

وأضاف شريف دسوقي: «بسأل نفسى سؤال طبيعى جدا..يعنى انت او انتى بتقول مش لاقى تاكل ..لكن معاك تشحن الاندرويد وتتسول بيه .. طيب اللى بيطلب ده او دى..فى حاجه فى دينا بتقول .. تراهم اغنياء من كثرة التعفف ..فين عزة النفس والنخوه والكرامه».

وزاد شريف دسوقي: « ياجماعه وبكل وضوح انا جايب الدنيا بطولها وعرضها شقى ويامه عدت عليا ايام قسما بالله مش لاقى الرغيف الحاف..طلعت عابر سبيل الف فى كل شوارع اسكندريه على شغل ..اكل عيش يعنى وعمرى ماقلت لحد سلفنى فى عز ماكنت مديون لطوب الارض وسعى وتعب ومقاومه وجلد لحد مارينا والحمد لله كرمني وسترنى».

واختتم شريف دسوقي: «عشان بس ماحدش من اللى هيدخل يعلق يزايد عليا او يقولى انى مش حاسس بالناس.. اتقوا الله واسعوا واشقوا فى الحياه لآخر نفس .. وختاماا ان الله لايحب المتواكلين ولا اليائسين».

رسالة شريف دسوقي لـ أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ورد العوضي على طلب الفنان شريف الدسوقي في منشور “عاوز اشتغل معاك” وكتب: "الزميل الغالي علي قلوبنا أنا مشفتش التعليق علي اللايف للأسف وطلبك علي رأسي يا شريف انا اتشرف بالشغل معاك يا حبيبي وأزيد بيك وأعلي بيك وأن شاء الله هيجمعنا عمل في الوقت القريب وأنا من معجبينك يا شريف ومن محبين دورك الجميل مع الزميلة الغالية نيللي كريم في مسلسل ب ١٠٠ وش".