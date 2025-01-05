موعد ومكان عزاء والد ألفت عمر.. تفاصيل

تتلقى الفنانة ألفت عمر العزاء في والدها غدا الاثنين بمسجد عمر مكرم والذى توفى أمس وشيعت جنازته فى مدينة المنصورة.

وقد نشرت الفنانة ألفت عمر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن وفاة والدها بعد صراع مع المرض.

وقالت ألفت : مات أبى مات أعظم الرجال.. مع السلامة يا حبيبى با حبيبى يا حبيبى.

ألفت عمر تروى حالة والدها

وكانت الفنانة ألفت عمر كشفت عن تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد الأزمة الصحية التى ألمت به وتسببت فى دخوله المستشفى.

وقالت ألفت عمر: “امبارح طلبت دعواتكم.. النهاردة حبيت أقولكم الدعوات جابت نتيجة وثانى أكسيد الكربون نزل معدله فى الدم كان 120 وده خطر جدا جدا دلوقتى بقا 80 لسه فى خطورة على حياته”.

وأضافت: “بشكر من قلبى لكل حد دعا له.. دعواتكم هى السبب ربنا قال خدوا بالأسباب والدعاء بيغير القدر الحمد لله فى تحسن ضعيف بس لسه فى أمل أرجوكم كملوا الدعاء أرجوكم ادعوا كمان وكمان”.

وانهارت ألفت عمر، ودخلت في وصلة من البكاء، عبر فيديو على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”؛ بسبب مرض والدها.

قالت الفنانة ألفت عمر، وهي تذرف الدموع: «أنا أول مرة أطلع لايف وأتكلم عن حياتي الشخصية، وبطلب من كل الناس اللي تعرفني واللي ما تعرفنيش، بطلب الدعاء منهم، بابا حالته صعبة، عايزة منكم تدعوا له، هو في حالة حرجة، وهو على جهاز التنفس الصناعي، وهو في مرحلة حرجة جدًا، وهتاخد وقت، وعايزة الدعاء، وبطلب منكم الدعاء له، عايزة أكبر عدد ممكن يدعوا له، وأي حد يعرفني؛ يا ريت يدعوا لوالدي الذي علمني كل حاجة حلوة، قلبه كبير والخير كله عنده».

وتابعت ألفت عمر، خلال الفيديو الذي نشرته على صفحتها: «أنا عمري ما طلبت من حد حاجة، لكن بطلب منكم الدعاء له، مش عشان والدي؛ لكن والدي قلبه كبير، وبيحب الخير للناس كلها».