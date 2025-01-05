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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

الله يسعدك في مقامك يا حبيبي.. نشوى مصطفى تدعو لزوجها الراحل

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
أحمد إبراهيم
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نشرت الفنانة نشوى مصطفى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تدعو فيه لزوجها الراحل رجل الأعمال محمد عماد. 

وقالت نشوى مصطفى : اللهم يامن جمعتنا في الدنيا بكرمك ياكريم وبجودك ياجواد وبلطفك يالطيف، وبرحمتك بي يارحيم أجمعني به في سمائك كما جمعت بين ذاتك وأسمائك.

وأضافت نشوى مصطفى : الله يسعدك في مقامك ياحبيبي الله يطعمك من طعام أهل الجنة الله يجعلك في صحبة الأنبياء والأولياء والشهداء، من فضلكم ادعو لأيو ولادي ونور عيني وزوجي ولكم بالمثل وزيادة. 

نشوى مصطفى ترثى زوجها الراحل 

وكانت الفنانة نشوي مصطفي نشرت عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، صورة تجمعها بزوجها الراحل ، ونعته بكلمات مؤثرة . 

وقالت نشوي مصطفي : سترتنى ربنا يسترك .. أكرمتنى ربنا يكرمك .. سيبت لى أجمل هدية ولادنا ربنا يهاديك بالفردوس الأعلى .. ٣٣ سنة ستر وكرم ومحبة ومودة ورحمة .. علمتنى إزاي أكون من المتصدقين.. علمتنى إزاي أكون دايماً فى معية الله.. علمتنى إزاي تكون عزة النفس .. علمتنى ازاي أتسامح حتى مع اللي آذانى.. علمتنى إزاي اتوكل على الله فى كل شئونى .. علمتنى إزاي أكرم ضيفى … علمتنى معنى التواضع مع عباد الله الضعفاء .

وتابعت نشوي مصطفي : يانبيل الأخلاق ياابن الأصل العالى  .. نسيت تعلمنى إزاي اقدر أعيش من غير وجودك .. ٣٣ سنة مبعدناش عن بعض لحظة .. ٣٣ سنة ذكريات وحياة بحلوها ومرها.. ٣٣ سنة كنت خير زوج وخير أب .. ٣٣ سنة أكرمتنى وسترتنى وجبرت خاطرى وربيت عيالنا أحسن تربية .. ليه ياعماد سيبتنى لوحدى كده - مااستاهلش منك تسيبنى لوحدى ده انا مبعرفش أعمل حاجة فى الدنيا - انتا اللي كنت بتعمل لنا كل حاجة - انتا اللي سندتنى فى كل ظروف حياتى الصعبة —  فى شدتى وفى مرضى شيلتنى وطبطبت عليا -  ياااااه  على غلاوتك ياعشرة عمرى — يااااااه على غلاوتك يا أبويا وأخويا وحبيبى وجوزى وابنى —  باموت ياعماد —  باموت وانتا مش قدام عينى —  حاكمل إزاي يارب من غيره .. ادعو له بالرحمة وادعولى بالصبر وادعو لولادى بالصبر والثبات.

مسلسل سيد الناس 

ومن ناحية أخري من المقرر أن تشارك نشوي مصطفي فى بطولة مسلسل “ سيد الناس ” ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم ، ويقوم ببطولته عمرو سعد .
 

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