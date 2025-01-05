الحمدلله جت بسيطة.. لقاء سويدان تتعرض لإصابة بالقدم

أعلنت الفنانة لقاء سويدان عن تعرضها لإصابة بالقدم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت لقاء سويدان في منشور: “في ناس كده لو عدت في يومك يحصل لك مصيبة اصطبحت بوش مين فقر النهاردة الحمدلله جت بسيطة و نفدت من عينك شرارة بيه”.

الحكم على ميدو عادل بالتعدي على لقاء سويدان

قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الحكم على الفنان ميدو عادل بتهمة التعدي على الفنانة لقاء سويدان، وقطع بانرات أحد المسارح، وعدة شكاوى أخرى، لجلسة 22 يناير الجاري.

ووصلت لقاء سويدان، منذ قليل، برفقة محاميها إلى مقر مجلس الدولة بالعباسية لحضور الجلسة.