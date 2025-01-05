عضو مجلس الشيوخ يطالب بإزالة المعوقات والبيروقراطية المعطلة لتنمية الثروة المعدنية

أكد اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ، بأنه بلا شك أن الثروة المعدنية من أهم مصادر الدخل القومي ، وأن الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتنميتها .

وأضاف رسلان في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم ، المخصصة لمناقشة طلبي المناقشة العامة المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء و النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية" ، أنه شاهد نشاط وزير البترول الملحوظ ولابد أن يقتحم المشكلات لحل مشاكل الثروة المعدنية ، خاصة وأن الرئيس السيسي نادي بقيمة مضافة للثروة المعدنية .

ولفت رسلان إلى أنه على الرغم من ذلك ، إلا أنه مازالت هناك معوقات للاستثمار وبيروقراطية .

وطالب رسلان بتدخل وزير البترول لحل المعوقات والبيروقراطيه التي تعطل تنمية الثروة المعدنيه ، وان كان الوزير قال بان الثروة المعدنيه هي حق للاجيال اقادمه فهي للاجيال الحاليه ايضا ولابد من التوازن بين هذه الحقوق وهذه العلاقة.