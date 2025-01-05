دينزل واشنطن يحصل على وسام الحرية الرئاسي من جو بايدن

حصل النجم الأمريكي دينزل واشنطن، على وسام الحرية الرئاسي، من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك قبل ساعات من حفل جولدن جلوب الـ 82.

ويعتبر وسام الحرية الرئاسي، الذي حصل عليه دينزل واشنطن، هو أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل عليه «واشنطن» قبل ساعات من تكريمه بحفل جولدن جلوب، عن فيلم Gladiator 2.

دينزل واشنطن يحصل على وسام الحرية الرئاسي

أعمال دينزل واشنطن

وقبل أشهر قليلة، انطلق الإعلان التشويقي لفيلم Gladiator 2 الذي يأتي كتكملة منتظرة لفيلم الأكشن التاريخي الملحمي Gladiator من إخراج المخرج الكبير ريدلي سكوت.

ويضم الجزء الثاني نخبة من النجوم بما في ذلك بول ميسكال، وبيدرو باسكال، ودينزل واشنطن، وكوني نيلسن، وجوزيف كوين، وفريد هيشينجر، وسيتم توزيع الفيلم من قبل Four Star Films في السينمات بتاريخ 13 نوفمبر 2024.

يتابع الفيلم- بلمحة مشوقة عن عودة المحاربين في روما القديمة - قصة لوسيوس (بول ميسكال) الذي يُجبر على دخول الكولوسيوم بعد غزو منزله من قبل أباطرة طغاة، ومع الغضب في قلبه ومستقبل الإمبراطورية على المحك، يبحث لوسيوس في ماضيه ليجد القوة والشرف لإعادة مجد روما إلى شعبها.

شخصيات الفيلم

وجرى الكشف عن 6 ملصقات جديدة للشخصيات، تعرض بول ميسكال في دور لوسيوس، وبيدرو باسكال في دور ماركوس أكاسيوس، وجوزيف كوين في دور الإمبراطور جيتا، وفريد هيشينجر في دور الإمبراطور كركلا، وكوني نيلسن في دور لوسيلا، ودينزل واشنطن في دور ماكرينوس.