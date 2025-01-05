مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: الدولة تبذل جهودا في قطاعي الصناعة والنقل

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية تقدم جهودا حقيقية في قطاعي الصناعة والنقل، مشيرا إلى أن تم تنفيذ بنية تحتية جيدة في هذا الملف.



وأضاف الدكتور أيمن محسب، في مداخلة هاتفية عبر قناة تن، مساء اليوم الأحد، أن التطوير الحقيقي في الموانئ المصرية شجع المستثمرين بقوة، متابعا أن هناك قطارات هامة وفي مقدمتها قطار البضائع والذي يعد نقلة حقيقية في ملف الصناعة.

وتابع الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن تعليمات الرئيس السيسي واضحة في ملف الصناعة وتطوير الموانئ ، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يضع هذا الملف في مقدمته أولوياته ومهتم بالنية التحتية الصناعية بقوة.