قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوط أول سلبي بين الزمالك والمصري في الكونفدرالية
انفجارات في مستودعات ذخيرة تابعة للجيش السوري
وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطني نموذجا فريدا للشعوب وموطنا للأديان ورمزا للتماسك والتسامح والأخوة
مستشار الرئيس لشئون الصحة: لا توجد فيروسات غريبة في مصر
داخل الكاتدرائية .. رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
تحركات لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.. مصر تقود جهود التهدئة وحماية القضايا العربية
ينتقل بالرذاذ.. رئيس "العلمية لمكافحة كورونا" يكشف تفاصيل عن فيروس HMPV
تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي
أبو العينين يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
إجازة عيد الميلاد للقطاع الخاص 2025.. صرف ضعف الأجر للعامل في هذه الحالة
لتحسين مناخ الاستثمار.. الحكومة: برنامج زمني لطرح شركتي طافي ووطنية
مفاجأة من أجل محمد صلاح.. إيلون ماسك يسعى لشراء ليفربول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

محلل سياسي: هيئة تحرير الشام تبحث عن رؤية سياسية للحوار الوطني السوري

سوريا
سوريا
محمد القاضي
×

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد مصطفى أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إن الحديث عن حوار وطني في سوريا لا يزال مقتصرًا على تسريبات إعلامية ومصادر غير رسمية، موضحًا أن إدارة العمليات العسكرية أو هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع، المعروف سابقًا بـ"أبو محمد الجولاني"، لم تصدر أي تصريحات رسمية بشأن طبيعة هذا الحوار أو رؤيته المستقبلية.

وأضاف أبو شامة، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هيئة تحرير الشام، رغم نجاحها العسكري ونفوذها على معظم المدن والمحافظات السورية، تفتقر إلى رؤية سياسية واضحة لإدارة الدولة السورية بشكل كامل، مشيرًا إلى أن تصريحات أحمد الشرع، التي وصف فيها مدة ثلاث سنوات لوضع دستور أو سنوات لإجراء انتخابات بأنها طويلة، تعكس غياب مشروع سياسي ناضج أو تصور شامل لمستقبل سوريا.

وأكد أن هذا الغموض السياسي يتجلى في التصريحات غير المعلنة وغير الرسمية التي تصدر عن قيادات المجموعة أو الحكومة السورية المؤقتة بقيادة البشير، مشيرًا إلى أن غياب خطة واضحة للحوار الوطني، سواء في ما يتعلق بموعده، أجندته، أو طبيعة المدعوين، يضعف أي احتمالية لنجاحه.

واختتم أبو شامة بأن أي حوار وطني يتطلب نضجًا سياسيًا ورؤية استراتيجية شاملة لضمان بناء مستقبل مستقر لسوريا.

سوريا هيئة تحرير الشام الجولاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط امطار

تحذير شديد اللهجة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

شقق الإسكان تسليم فوري

شقق جاهزة للتسليم الفوري دون أولوية في 3 محافظات| إليك التفاصيل كاملة

بسمة بوسيل

الثالث خلال شهرين.. بسمة بوسيل تتعرض لحادث سير

طقس

10 درجات.. الأرصاد تكشف عن تحول مفاجئ في الطقس خلال الساعات المقبلة

اكرم توفيق

أكرم توفيق وزيزو.. إبراهيم فايق يكشف مفاجأة بشأن النادي الشمال القطري

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن والبيض اليوم في الأسواق

فاتورة الكهرباء

غرامة ورفع عداد الكهرباء في هذه الحالة

ترشيحاتنا

طريقة عمل طاجن بطاطا حلوةم

عشان تدفى .. طريقة عمل طاجن بطاطا حلوة

هل التبرع بالدم يسبب الأنيميا؟

هل التبرع بالدم يسبب الأنيميا؟ طرق التغلب على نقص الحديد

الاكتئاب

دراسة.. عدد هذه الخطوات للوقاية من الاكتئاب

بالصور

رئيس جامعة الزقازيق يستقبل مستشار الهيئة الملكية للعلا لتعزيز التعاون الأكاديمي

رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطني نموذجا فريدا للشعوب وموطنا للأديان ورمزا للتماسك والتسامح والأخوة

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة خلال لقاء البابا تواضروس
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة خلال لقاء البابا تواضروس
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة خلال لقاء البابا تواضروس

للأسبوع الثالث.. إقبال كثيف على "سوق اليوم الواحد" بمدينة الزقازيق |صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ربنا يسعد قلبك يا لولو.. إلهام شاهين تحتفل عيد ميلاد ليلى علوي

عيج ميلاد ليلى علوي
عيج ميلاد ليلى علوي
عيج ميلاد ليلى علوي

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة خلال لقاء البابا تواضروس

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطني نموذجا فريدا للشعوب وموطنا للأديان ورمزا للتماسك والتسامح والأخوة

رنا سماحة وزوجها

كسبت القضية.. رنا سماحة تعلن انفصالها عن الملحن سامر أبو طالب

إيناس مكي وشقيقها

إيناس مكي وذكريات صعبة مع وفاة والدتها: “كانت بنتي وأنا أمها”

البالوعات

القبض على عصابة سرقة أغطية بالوعات الصرف بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عيد الميلاد المجيد.. وصلابة الوحدة الوطنية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: خيارات نتانياهو.. أحلاها مُر!!

دكتور/ محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: حتى لا يفوتنا قطار التكنولوجيا !

المزيد