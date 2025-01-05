إيرادات سلسلة Sonic the Hedgehog تتجاوز مليار دولار

حققت سلسلة أفلام Sonic the Hedgehog مجموع إيرادات بلغ مليار دولار بنهاية عطلة الأسبوع الماضي.

فيلم Sonic the Hedgehog 3 بلغت إيرادات حوالي 187.5 مليون دولار محليًا و312 مليون دولار عالميًا، متجاوزا النسخة الأولى التي طرحت عام 2020 وحققت 148 مليون دولار محليًا و319 مليون دولار عالميًا.

الجزء الرابع من سلسلة Sonic قيد التحضير حاليا، بعدما احتل الجزء الثالث منه المركز الثاني في البوكس أوفيس ومنافسته بقوة مع فيلم Mufasa: The Lion King.

الفيلم، المبني على لعبة الفيديو الشهيرة من SEGA، ويعد بأن يكون تجربة سينمائية مليئة بالإثارة والتشويق، كما يكشف عن أحداث مدهشة ستجذب المشاهدين من جميع الأعمار، وبلغت تكلفة إنتاجه 122 مليون دولار.

يعود جيف فاولر إلى مقعد الإخراج، ويُظهر لمحات من أداء النجم كيانو ريفز في دور شادو، إلى جانب النجوم العائدين جيم كاري، بن شوارتز، إدريس إلبا، وجيمس مارسدن.

ويُظهر الإعلان الترويجي عودة سونيك مع أصدقائه نكلز وتيلز لمواجهة عدو غامض وقوي يُدعى شادو. يمتلك شادو قوى غير عادية تجعل من مواجهته تحديًا غير مسبوق لفريق سونيك، مما يثير الفضول حول كيفية إنقاذهم للعالم.