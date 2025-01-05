"نوروفيروس" يظهر مجددًا ويتسبب في التهابات معوية واسعة الانتشار |تفاصيل

شهدت بعض المناطق حول العالم،في الأيام الأخيرة، ظهور "النوروفيروس"، الذي يُعرف بتسببه في أعراض معوية حادة مثل القيء والإسهال وآلام المعدة.

وينتقل هذا الفيروس بسرعة من خلال الطعام أو الماء الملوث أو التلامس مع الأسطح الملوثة، مما يجعله من أكثر الفيروسات شيوعًا في التهابات المعدة.

ما هو النوروفيروس؟

وبحسب الدكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة، يُطلق على هذا الفيروس أيضًا اسم "برد المعدة الشتوي" أو "الإنفلونزا المعدية الشتوية".

وهو السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالتهابات المعدة عالميًا، يتميز بقدرته على البقاء على الأسطح لفترة طويلة تصل إلى 7 أيام، مما يزيد من احتمالية انتقال العدوى.

أعراض الإصابة بالنوروفيروس

إسهال شديد. قيء متكرر. آلام شديدة في المعدة. غثيان. حمى خفيفة.

مدة الإصابة ومدى خطورتها

عادةً ما يتعافى الأشخاص الأصحاء خلال 3 أيام إذا كانت مناعتهم قوية.

الحالات قد تستغرق وقتًا أطول عند الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الأطفال، كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة.

المثير للقلق هو أن نحو 30% من المصابين لا تظهر عليهم أعراض، مما يجعلهم قادرين على نقل الفيروس دون علمهم.

مخاطر الجفاف

يشكل الجفاف خطرًا كبيرًا، خصوصًا على الفئات الضعيفة، لذا من الضروري الانتباه إلى أعراض الجفاف والتعامل معها سريعًا.

إجراءات الوقاية الأساسية

غسل اليدين جيدًا وباستمرار باستخدام الماء والصابون.

تجنب تناول الأطعمة غير النظيفة أو المشكوك في مصدرها.

تنظيف وتعقيم الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر.

شرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف.

نصيحة هامة: إذا شعرت بأي من الأعراض، احرص على الراحة وشرب السوائل بكثرة، مع استشارة طبيب إذا استمرت الأعراض أو زادت حدتها.