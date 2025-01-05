الإسكان: أولوية للحاجزين بشقق الاسكان الإجتماعى حسب الحالة الاجتماعية

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن 755 ألف مواطن قاموا بسحب كراسات الشروط، ضمن إعلان "سكن لكل المصريين، و450 ألف مواطن سددوا مقدم جدية الحجز حتى الآن.

وقال عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أنه لدينا أكثر من 20 محافظة ضمن إعلان "سكن للكل المصريين" بها وحدات للاستلام الفورى وأخرى بعد 36 شهر، الوحدات موزعة على أغلب مدن الجمهورية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوحدات 75 مترا و90 مترا لمنخفضى ومتوسطى الدخل والتفاصيل متواجدة على الموقع وكراسات الحجز.

وأشار إلى أنه تم وضع أولوية للحاجزين بشقق الإسكان الإجتماعى، حسب الحالة الاجتماعية، مؤكدا أن أخر ميعاد لدفع جدية الحجز يوم 15 يناير لمن اشترى الكراسة.