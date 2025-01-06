طريقة عمل مهلبية اليوسفي بالجزر| سهلة ولذيذة

مهلبية اليوسفي بالجزر من الحلويات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص وتتمتع بمذاق شهي ولذيذ ويمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في البيت.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل مهلبية اليوسفي بالجزر فيما يلي..

مقادير مهلبية اليوسفي بالجزر



يوسفي مقشر

جزر حلقات مسلوق

سكر حسب الرغبة

ملعقة كبيرة فانيليا

6ملعقة كبيرة نشا

4 ملعقة كبيرة كريم شانتي بودر



طريقة التحضير

في الخلاط نضع اليوسفي (بدون البذر) والجزر ونخلطهم جيدا مع القليل من ماء سلق الجزر ثم نرفع الخليط على النار مع الاستمرار في التقليب.

في الخلاط نضع الكريم شانتي والسكر والنشا والفانيليا والقليل من الماء ونخلط جيدا ثم نضع الخليط على اليوسفي بالجزر حتى تتكون المهلبية وتقدم في الكاسات وتزين بالسوداني المجروش وجوز الهند وصحتين وهنا.