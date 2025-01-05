"نورو" فيروس جديد يهدد العالم | ما أعراضه ؟

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية حيث شهدت بعض المناطق حول العالم،في الأيام الأخيرة، ظهور "النوروفيروس"، الذي يُعرف بتسببه في أعراض معوية حادة مثل القيء والإسهال وآلام المعدة.

وينتقل هذا الفيروس بسرعة من خلال الطعام أو الماء الملوث أو التلامس مع الأسطح الملوثة، مما يجعله من أكثر الفيروسات شيوعًا في التهابات المعدة.

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وبحسب الدكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة، يُطلق على هذا الفيروس أيضًا اسم "برد المعدة الشتوي" أو "الإنفلونزا المعدية الشتوية".

وهو السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالتهابات المعدة عالميًا، يتميز بقدرته على البقاء على الأسطح لفترة طويلة تصل إلى 7 أيام، مما يزيد من احتمالية انتقال العدوى.

وتابع قائلا : الفترة الحالية هناك انتشار فيروسات تنفسية معظمها حالات فيروسية بسبب الانفلونزا، والفيروس المخلوي (RSV) وكوفيد وفيروس الميتانيومو البشري (Human metapneumovirus) ايه الفيروس ده اللي فيه حالياً اصابات كتيره منه في الصين وامريكا.

وأوضح عبدالغفار ، هناك فرصة لحدوث اصابة مزدوجة مع الفيروس الجديد ولذلك بعض الحالات قد تكون مصابة بالإنفلونزا وhMPV في نفس الوقت وقبل التعافي من واحد يصاب بالأخر عشان كده بنسمع الفترة دي ان حد بيطلع من دور يخش في دور.

وأشار إلي أن فيروس الميتانيومو البشري (hMPV) هو فيروس يسبب التهابات الجهاز التنفسي، ويمكن أن يؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار. تم اكتشافه لأول مرة في عام 2001 ويعتبر مسبباً شائعاً للامراض التنفسية.

وأكد أن انتشار الفيروس بين 1% إلى 10% من الأمراض التنفسية الحادة. الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ويمثلون نسبة كبيرة من الحالات المرضية. على الرغم من أن الوفيات نادرة، إلا أن فيروس الميتابنيومو البشري يمكن أن يؤدي إلى أمراض خطيرة ومضاعفات تنفسية، خاصةً في الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة وكبار السن.

واردف قائلا : ينتشر فيروس الميتانيومو البشري على مدار العام، ولكنه يظهر بشكل أكثر شيوعاً خلال فصلي الخريف والشتاء. يمكن أن يصاب الأشخاص بالفيروس أكثر من مرة خلال حياتهم، ويعتبر الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة الأكثر عرضة للإصابة بأمراض شديدة لافتا إلي أنه ينتقل الفيروس من شخص لآخر عن طريق الرذاذ التنفسي الذي يتم إطلاقه عند السعال أو العطس. كما يمكن أن ينتقل عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس ثم لمس الفم أو الأنف أو العينين.

وقال يتم تشخيص الإصابة بفيروس الميتانيومو البشري عن طريق أخذ عينة من السوائل التنفسية وإجراء اختبارات مخبرية للكشف عن الفيروس عن طريق الPCR ولكن لا داعي لذلك لأنه لا يختلف علاجه عن باقي الفيروسات التنفسية الموجوده حالياً.