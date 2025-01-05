حسام حسني: الفيروس الصيني ليس له علاج محدود

أكد الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة، أن الوقت الحالي من العام هو موعد انتشار الفيروسات، مشيرا إلى أن الفيروس الصيني ليس جديدا وتم إكتشافه منذ عام 2001.

وقال حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أخر النهار"، أن الفيروس الصيني ليس له علاج محدود والوقاية هي الطريق الصحيح للشفاء، مؤكدا أن إتباع الإجراءات الوقائية يحمي من إنتشار الفيروسات.

وتابع أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة، أن الفيروسات تنتقل عن طريق الرذاذ أو لمس الرذاذ، سواء عن طريق العطس أو الكحة المباشرة، ولمس منطقة الأنف أو العين.