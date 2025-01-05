بدموع مكتومة.. علي الحجار يفتتح حفل مشروع 100 سنة غنا ويوجه رساله لشقيقه الراحل

افتتح النجم علي الحجار حفل مشروع 100 سنة غنا في دار الأوبرا المصرية بأغنية أخويا الحبيب ألحان شقيقه الملحن أحمد الحجار، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقال النجم علي الحجار وهو على خشبة المسرح أن شقيقه الملحن الراحل أحمد الحجار، الذي يحتفل بمجموعة من ألحانه، فنان كبير قد لحن لكبار النجوم، على رأسهم أنغام وهشام عباس وعلاء عبد الخالق وغيرهم، بالإضافة إلى تقديمه عدة مسلسلات ومسرحيات.

وكاد على الحجار ان يبكي خلال حديثه عن شقيقه حيث قال: "لم يكن مجرد أخ ولكنه كان بمثابة والدى وكل شىء".

مشروع 100 سنة غنا

وفى وقت لاحق، علق الفنان الكبير علي الحجار، على حفل بليغ حمدي بمشروع "100 سنة غنا"، موضحًا أن بليغ حمدي كان يؤلف أغاني وشاعرا واسمه مسجل في جمعية المؤلفين، مشيرا إلى أن فكرة المشروع ليست قائمة على فكرة إعادة التراث فقط لأنه لا يقتصر على الغناء، ولا يصح منع المهرجانات.

وقال “الحجار”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنهم وضعوا جملة "يا أرضنا" بصوت بليغ حمدي في مقدمة أغنية "لحن الأرض".

وأضاف: "نفسي الحفلة اللي اتعملت امبارح تتعمل الأسبوع الجاي في الإسكندرية.. لكن الميزانية هي التي عطلت هذه الفكرة".

وتابع: "فكرة مشروع "100 سنة غنا" قائمة على توزيعات جديدة للألحان القديمة، وبدفع من أموالي الخاصة في إحياء هذا المشروع، وفكرة هذا المشروع قائمة على وجود مطربين ومطربات شباب في كل حفلة"، متمنيًا إتاحة إقامة حفلات مشروع "100 سنة غنا" بمسرح الإسكندرية وجميع المحافظات

ويُعد علي الحجار واحدًا من أبرز الأصوات الغنائية في مصر والوطن العربي، حيث يمتلك تاريخًا فنيًا حافلًا بأعمال مميزة في الطرب والغناء.