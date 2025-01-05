قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة التنمية المحلية تشارك في احتفالية عيد الميلاد المجيد في كنيسة قصر الدوبارة
الوزراء يعلن موعد طرح 10 شركات حكومية بالبورصة| تفاصيل
المالية: سددنا 25% إلى 30 % من متأخرات شركات البترول الأجنبية
نقيب الفلاحين: توقعات بـ تضاعف أسعار الطماطم مع اقتراب شهر رمضان
احذروا الساعات القادمة .. تحذير عاجل من تحول مفاجئ بالطقس
أحمد موسى لرئيس حزب الوفد: رد على السيد البدوي ولا حابين تبقوا ديكتاتوريين
بسبب تسريب فيديو.. جلسة عاجلة لنظر تعويض كهربا ضد فندق شهير
اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.. حماس توافق على تحرير 34 رهينة إسرائيلية
قداسة البابا يستقبل وزيري الري والمالية للتهنئة بعيد الميلاد
الغرف التجارية: أسعار الخضراوات والفاكهة تتجه للانخفاض
"بلا أنياب".. إسلام صادق يرصد 6 ملاحظات على أداء الزمالك منذ تولي جروس
محمد فاروق يكشف أول صفقة لـ الزمالك في الميركاتو الشتوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

بدموع مكتومة.. علي الحجار يفتتح حفل مشروع 100 سنة غنا ويوجه رساله لشقيقه الراحل

علي الحجار
علي الحجار
×

افتتح النجم علي الحجار حفل مشروع 100 سنة غنا في دار الأوبرا المصرية بأغنية أخويا الحبيب ألحان شقيقه الملحن أحمد الحجار، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقال النجم علي الحجار وهو على خشبة المسرح أن شقيقه الملحن الراحل أحمد الحجار، الذي يحتفل بمجموعة من ألحانه، فنان كبير قد لحن لكبار النجوم، على رأسهم أنغام وهشام عباس وعلاء عبد الخالق وغيرهم، بالإضافة إلى تقديمه عدة مسلسلات ومسرحيات.

 وكاد على الحجار ان يبكي خلال حديثه  عن شقيقه حيث قال: "لم يكن مجرد أخ ولكنه كان بمثابة والدى وكل شىء".

مشروع 100 سنة غنا 

وفى وقت لاحق، علق الفنان الكبير علي الحجار، على حفل بليغ حمدي بمشروع "100 سنة غنا"، موضحًا أن بليغ حمدي كان يؤلف أغاني وشاعرا واسمه مسجل في جمعية المؤلفين، مشيرا إلى أن فكرة المشروع ليست قائمة على فكرة إعادة التراث فقط لأنه لا يقتصر على الغناء، ولا يصح منع المهرجانات.

وقال “الحجار”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنهم وضعوا جملة "يا أرضنا" بصوت بليغ حمدي في مقدمة أغنية "لحن الأرض".

وأضاف: "نفسي الحفلة اللي اتعملت امبارح تتعمل الأسبوع الجاي في الإسكندرية.. لكن الميزانية هي التي عطلت هذه الفكرة".

وتابع: "فكرة مشروع "100 سنة غنا" قائمة على توزيعات جديدة للألحان القديمة، وبدفع من أموالي الخاصة في إحياء هذا المشروع، وفكرة هذا المشروع قائمة على وجود مطربين ومطربات شباب في كل حفلة"، متمنيًا إتاحة إقامة حفلات مشروع "100 سنة غنا" بمسرح الإسكندرية وجميع المحافظات

ويُعد علي الحجار واحدًا من أبرز الأصوات الغنائية في مصر والوطن العربي، حيث يمتلك تاريخًا فنيًا حافلًا بأعمال مميزة في الطرب والغناء.

علي الحجار أحمد الحجار دار الأوبرا المصرية مشروع 100 سنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنكي مصر والاهلي

فوائد فورية| تفاصيل شهادات الادخار المدفوعة مقدما.. وبدء استحقاقات ذات الـ27% في بنكي الأهلي ومصر

منحة الـ 1000 جنية للعمالة غير المنتظمة

من الغد ولمدة 30 يوما| صرف منحة الـ 1000 جنية للعمالة غير المنتظمة في هذه المواقع

بطاقة الرقم القومي

خطوة ضرورية ..الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة بالبطاقة

بسمة بوسيل

الثالث خلال شهرين.. بسمة بوسيل تتعرض لحادث سير

طقس

10 درجات.. الأرصاد تكشف عن تحول مفاجئ في الطقس خلال الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب الآن في مصر

بيرسي تاو

لن يعود لجنوب أفريقيا| بيرسي تاو خارج الأهلي.. وهذا هو ناديه الجديد

فاتورة الكهرباء

غرامة ورفع عداد الكهرباء في هذه الحالة

ترشيحاتنا

برج الجوزاء

الجوزاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجآت عن توقعات 2025

الكولسترول

وجبات تخفض مستوى الكوليسترول وتقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية .. تعرف عليها

طريقة عمل الكاتشب

بدون مواد حافظة | طريقة عمل الكاتشب في البيت

بالصور

جميلة عوض تخطف الأنظار في أحدث ظهور| شاهد

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

بفستان قصير .. شاهد إطلالة ليلي علوي في حفل عيد ميلادها

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

رئيس جامعة الزقازيق يستقبل مستشار الهيئة الملكية للعلا لتعزيز التعاون الأكاديمي

رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق

وزير الدفاع للبابا تواضروس: مصر ستظل بنسيجها الوطني نموذجا فريدا للشعوب وموطنا للأديان ورمزا للتماسك والتسامح والأخوة

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة خلال لقاء البابا تواضروس
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة خلال لقاء البابا تواضروس
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة خلال لقاء البابا تواضروس

فيديو

ايمان عبد اللطيف

"نورو" فيروس جديد يهدد العالم | ما أعراضه ؟

ايمان عبد اللطيف

احذروا الساعات القادمة .. تحذير عاجل من تحول مفاجئ بالطقس

ايمان عبد اللطيف

هل تبطل صلاة من قرأ حظك اليوم لمدة 40 يوما | اعرف الحقيقة ؟

كريم محسن

لحظات التجلي.. كريم محسن يطرح أحدث كليباته الغنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عيد الميلاد المجيد.. وصلابة الوحدة الوطنية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: خيارات نتانياهو.. أحلاها مُر!!

دكتور/ محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: حتى لا يفوتنا قطار التكنولوجيا !

المزيد