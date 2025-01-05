الوزراء يعلن موعد طرح 10 شركات حكومية بالبورصة| تفاصيل

كشف المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن إجتماع رئيس الوزراء اليوم، مؤكدا أن الإجتماع جاء لمناقشة طرح 10 شركات حكومية منها طرح شركتي "صافي" و"وطنية"، وتم إتخاذ إجراات لطرح الشركات وعمية التقييم .

وأكد «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج “الحياة اليوم”، أنه تم مناقشة الجهود التي تتم من قبل الجهات المعنية مع الاستمرار في متابعة الإجراءات، موضحا أن رئيس الوزراء أكد أنه سيتم طرح الشركات في البورصة وبحلول منتصف العام الجاري سيكون تم طرحهم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن كافة الإجراءات متعراف عليها بعد الإنتهاء من تجهيز الشركات، مشيرا إلى أن هناك دراسة وتقيم واضح من قبل الدولة، فضلا عن دعم القطاع الخاص.

دعم القطاع الخاص جزء أساسي

وأشار المستشار محمد الحمصانى، إلى أن دعم القطاع الخاص جزء أساسي من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسعى الدولة لتعظيم مواردها وإدارة أصولها، وجزء منه دعم دور القطاع الخاص، وبالأخص دعم الصادرات وتحسين مناخ الإستثمارات.

مناقشة أسلوب الطرح وتوقيته

ولفت «الحمصاني» إلى أنه يتم مبدئيا اتخاذ إجراءات طرح الشركات، التي تشمل عملية التقييم ومناقشة أسلوب الطرح وتوقيته، وكافة التفاصيل، ولابد أن يكون بحضور الجهات المعنية بالتنسيق بينها، سواء وزارة الاستثمار ممثلة في الصندوق السيادي ووزارة المالية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

زيادة استثمارات القطاع الخاص

ونوه بأن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، الدولة تسعى لزيادة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي استثمارات الدولة، وهدف من اهداف برنامج الطروحات هو دعم دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد.