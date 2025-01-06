التعليم: حظر عقد امتحانات نصف العام 2025 اليوم وغدا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها أصدرت تعليمات مشددة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، تشدد على حظر عقد أي امتحان من امتحانات نصف العام 2025 اليوم الإثنين 6 يناير وغدا الثلاثاء 7 يناير.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن قرار حظر عقد أي امتحان من امتحانات نصف العام 2025 اليوم الاثنين 6 يناير وغدا الثلاثاء 7 يناير ، يأتي مراعاةً لأعياد الأخوة المسيحيين .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه سيتم أيضا حظر عقد أي امتحان من امتحانات نصف العام 2025 خلال يومي الاربعاء 8 يناير وكذلك السبت 19 يناير 2025 لنفس السبب .

وكان قد قرر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء اعتبار غدا الثلاثاء إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، بمناسبة عيد الميلاد.

كما أعلن محمد جبران وزير العمل ،اليوم، أن يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال الوزير جبران، إن ذلك يأتى في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2025، بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 من يناير 2025 .

وأكد الوزير أنه في هذا الشأن أصدرت وزارة العمل اليوم كتاباً دورياً للإدارات المركزية بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، كل في حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام الكتاب الدوري والتي نصت على منح العاملين المخاطبين أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025 ، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وإستحقاق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر تنفيذاً لحكم المادة 52 من القانون..

وهنأ الوزير، جميع المواطنين الأقباط، شركاء الوطن، بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يُعيده عليهم وعلى جموع المصريين بالصحة والخير والبركات، مؤكدًا أن شعب مصر "نسيج واحد" تحت مظلة "جمهورية جديدة" يُرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي،.

الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

وبهذه المناسبة تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة لجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته أن يعيد الله هذه المناسبة على وطننا الغالي بالخير والأمن والطمأنينة.