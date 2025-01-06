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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مرأة ومنوعات

طريقة عمل الذرة الحلوة بالمنزل

الذرة الحلوة
الذرة الحلوة
ريهام قدري
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إذا كنتي من محبي الأكلات المغذية والمفيدة لأولادك في الشتاء نقدم لكي اليوم طريقة بسيطة لتحضير الذرة الحلوة:

المكونات:

كوبان من حبوب الذرة الحلوة (طازجة أو مجمدة).

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الملح (حسب الرغبة).

رشة فلفل أسود (اختياري).

عصير نصف ليمونة (اختياري).


الطريقة:

1. اغلي الذرة:

إذا كانت الذرة طازجة، اغليها في قدر مملوء بالماء المملح لمدة 5-7 دقائق حتى تصبح طرية.

إذا كانت الذرة مجمدة، يمكنك غليها مباشرة بنفس الطريقة أو تسخينها بالبخار.

2. تصفية الذرة:

صفي الذرة جيدًا من الماء بعد الغلي.

3. إضافة الزبدة:

في مقلاة، أذب الزبدة على نار هادئة، ثم أضف حبوب الذرة.

قلّب لمدة 2-3 دقائق حتى تتغطى الحبوب بالزبدة وتكتسب نكهة لذيذة.

4. التتبيل:

أضف الملح ورشة الفلفل الأسود (إذا كنت تفضل)، وحرك جيدًا.

5. التقديم:

يمكنك إضافة عصير الليمون لإضفاء نكهة منعشة.

قدّم الذرة الحلوة ساخنة كوجبة خفيفة أو كطبق جانبي مع الأطباق الرئيسية.


استمتع بمذاق الذرة الحلوة..

الشتاء الذرة الحلوة حبوب الذرة الحلوة

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