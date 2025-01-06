طريقة عمل الذرة الحلوة بالمنزل

إذا كنتي من محبي الأكلات المغذية والمفيدة لأولادك في الشتاء نقدم لكي اليوم طريقة بسيطة لتحضير الذرة الحلوة:
المكونات:
كوبان من حبوب الذرة الحلوة (طازجة أو مجمدة).
ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
ملعقة صغيرة من الملح (حسب الرغبة).
رشة فلفل أسود (اختياري).
عصير نصف ليمونة (اختياري).
الطريقة:
1. اغلي الذرة:
إذا كانت الذرة طازجة، اغليها في قدر مملوء بالماء المملح لمدة 5-7 دقائق حتى تصبح طرية.
إذا كانت الذرة مجمدة، يمكنك غليها مباشرة بنفس الطريقة أو تسخينها بالبخار.
2. تصفية الذرة:
صفي الذرة جيدًا من الماء بعد الغلي.
3. إضافة الزبدة:
في مقلاة، أذب الزبدة على نار هادئة، ثم أضف حبوب الذرة.
قلّب لمدة 2-3 دقائق حتى تتغطى الحبوب بالزبدة وتكتسب نكهة لذيذة.
4. التتبيل:
أضف الملح ورشة الفلفل الأسود (إذا كنت تفضل)، وحرك جيدًا.
5. التقديم:
يمكنك إضافة عصير الليمون لإضفاء نكهة منعشة.
قدّم الذرة الحلوة ساخنة كوجبة خفيفة أو كطبق جانبي مع الأطباق الرئيسية.
استمتع بمذاق الذرة الحلوة..