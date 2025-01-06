مستجدات موقف علي معلول مع الأهلي وحقيقة تجدد إصابته

كشف الإعلامي خالد الغندور، مستجدات موقف التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، وحقيقة تجدُد إصابته.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الأهلي استأنف تدريباته اليوم في وجود علي معلول ولا صحة مطلقًا لتجدُد إصابة اللاعب".

وتابع: "علي معلول لم تجمعه أي جلسة مع أي مسؤول في الجهاز الفني أو أي شخص مسؤول في قطاع كرة القدم بالنادي الأهلي اليوم".

وأكمل: "مصدر بالنادي الأهلي أكد إن لو في قرار برحيل معلول لن يكون بتلك الصورة التي يتم تداولها على السوشيال ميديا، علي معلول ليس اللاعب الذي يمكن أن يرحل من الأهلي بتلك الطريقة".

واستطرد: "معلول تاريخه في الأهلي كبير جدًا وهو تحت أنظار الجهاز الفني واللاعب مازال يتم تجهيزه ولكنه ليس جاهز حتى الآن ويحتاج بعض الوقت".

وأردف: "موقف معلول متوقف على احتياجات كولر في سوق الإنتقالات الشتوية ومن الووارد أن يخرج إعارة لنهاية الموسم حال تعاقد الأهلي مع عدد الأجانب المسموح به بالكامل فقط".