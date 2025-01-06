قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن تفاصيل رفع القيد عن نادي الإسماعيلي
القرض والكهرباء والبترول.. وزير المالية يعلن مفاجآت بالجملة ويطمئن المواطنين
انفجارات قرب محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا
عرض مفاجئ من الأهلي لـ محمد الشناوي
عام الانفصالات بين نجوم الفن.. أبرز حالات الطلاق في 2024
وزير المالية يزف بشرى: 2025 أفضل على الشعب والمستثمرين.. ولا زيادات في أسعار البترول والكهرباء خلال الأشهر الستة المقبلة
سفير سلطنة عمان: التنسيق مستمر مع مصر لمواجهة التحديات الراهنة
عرضان من قطر لـ بيرسي تاو واللاعب يرحل خلال ساعات.. تفاصيل
مسئول روسي: أوكرانيا خسرت منطقة تحتوي أهم الثروات الباطنية
لمتوسطي ومحدودي الدخل.. آليات الحصول على دعم صندوق الإسكان الاجتماعي
جولدن جلوب 2025.. إطلالات غريبة وجريئة على السجادة الحمراء| صور
دعاء ليلة 6 رجب الآن.. يعجل الفرج والرزق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

مستجدات موقف علي معلول مع الأهلي وحقيقة تجدد إصابته

علي معلول
علي معلول
كريم عاطف
×

كشف الإعلامي خالد الغندور، مستجدات موقف التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، وحقيقة تجدُد إصابته.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الأهلي استأنف تدريباته اليوم في وجود علي معلول ولا صحة مطلقًا لتجدُد إصابة اللاعب".

وتابع: "علي معلول لم تجمعه أي جلسة مع أي مسؤول في الجهاز الفني أو أي شخص مسؤول في قطاع كرة القدم بالنادي الأهلي اليوم".

وأكمل: "مصدر بالنادي الأهلي أكد إن لو في قرار برحيل معلول لن يكون بتلك الصورة التي يتم تداولها على السوشيال ميديا، علي معلول ليس اللاعب الذي يمكن أن يرحل من الأهلي بتلك الطريقة".

واستطرد: "معلول تاريخه في الأهلي كبير جدًا وهو تحت أنظار الجهاز الفني واللاعب مازال يتم تجهيزه ولكنه ليس جاهز حتى الآن ويحتاج بعض الوقت".

وأردف: "موقف معلول متوقف على احتياجات كولر في سوق الإنتقالات الشتوية ومن الووارد أن يخرج إعارة لنهاية الموسم حال تعاقد الأهلي مع عدد الأجانب المسموح به بالكامل فقط".

علي معلول خالد الغندور معلول الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنكي مصر والاهلي

فوائد فورية| تفاصيل شهادات الادخار المدفوعة مقدما.. وبدء استحقاقات ذات الـ27% في بنكي الأهلي ومصر

الرقم القومي

800 جنيه لـ"الفورية".. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025

منحة الـ 1000 جنية للعمالة غير المنتظمة

من الغد ولمدة 30 يوما| صرف منحة الـ 1000 جنية للعمالة غير المنتظمة في هذه المواقع

بطاقة الرقم القومي

خطوة ضرورية ..الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة بالبطاقة

زيادة الإيجار القديم .. القيمة الجديدة وموعد التنفيذ - صورة أرشيفية

زيادة الإيجار القديم .. القيمة الجديدة وموعد التنفيذ

بيرسي تاو

لن يعود لجنوب أفريقيا| بيرسي تاو خارج الأهلي.. وهذا هو ناديه الجديد

طقس

10 درجات.. الأرصاد تكشف عن تحول مفاجئ في الطقس خلال الساعات المقبلة

عقوبة تسجيل المكالمات بدون إذن

احذر.. زر في هاتفك قد يعرضك للحبس أو الغرامة

ترشيحاتنا

سيسلي كوليت

جولدن جلوب 2025.. قصة فتاة بكرسي متحرك على السجادة الحمراء

جولدن جلوب

قبل الجوائز.. تعرف على قوائم ترشيحات جولدن جلوب لعام 2025

الفنانة الراحلة شريفة ماهر و نجلها حليم

نجل شريفة ماهر: سعيد بتكريم اسم والدتي بدار الأوبرا.. وهذه وصيتها| فيديو

بالصور

ديمي مور وجلين كلوز.. أجمل إطلالات النجمات بحفل جولدن جلوب 2025

داكوتا فانينج
داكوتا فانينج
داكوتا فانينج

جولدن جلوب 2025.. إطلالات غريبة وجريئة على السجادة الحمراء| صور

جولدن جلوب
جولدن جلوب
جولدن جلوب

زوجة مجدي الهواري تثير الجدل بإطلالتها في باريس

زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري

جميلة عوض تخطف الأنظار في أحدث ظهور| شاهد

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

فيروز مكي

فيروز مكي.. مذيعة مصرية أخرست مستشار الحزب الجمهوري الأمريكي على الهواء

ايمان عبد اللطيف

"نورو" فيروس جديد يهدد العالم | ما أعراضه ؟

ايمان عبد اللطيف

احذروا الساعات القادمة .. تحذير عاجل من تحول مفاجئ بالطقس

ايمان عبد اللطيف

هل تبطل صلاة من قرأ حظك اليوم لمدة 40 يوما | اعرف الحقيقة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عيد الميلاد المجيد.. وصلابة الوحدة الوطنية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: خيارات نتانياهو.. أحلاها مُر!!

دكتور/ محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: حتى لا يفوتنا قطار التكنولوجيا !

المزيد