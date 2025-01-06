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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

تايه في أوروبا.. أناكوندا الزمالك من جنة الأهلي لـ جحيم كومبواريه

مصطفى محمد
مصطفى محمد
يسري غازي
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يواجه النجم المصري مصطفى محمد تحديات كثيرة مع فريقه نانت الفرنسي بالفترة الأخيرة بعدما ظل حبيسًا لمقاعد البدلاء في العديد من المباريات الأمر الذي دفعه لتحديد مصير رحيله ورغبته في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي لتحقيق تطلعاته الاحترافية.

ورفض أناكوندا الزمالك والمحترف بصفوف فريق نانت الفرنسي عديد العروض جاء أبرزها من النادي الأهلي وباناثونايكس اليوناني لخوض تجربة إحترافية جديدة فى مسيرته.

مصطفي محمد يرغب فى الرحيل عن صفوف نادي نانت الفرنسي والهروب من جحيم مدربه أنطوان كومبواريه إلي الدوري الإنجليزي.

اللاعب الدولي المصري مصطفي محمد لا يشارك بصفة أساسية مع نانت ولا يحصل على عدد دقائق كافية لذلك يرغب في المغادرة.

وشارك مصطفى محمد خلال الموسم الجاري مع نانت في 14 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها هدفين فقط.

مصطفي محمد يعتبر الضلع الثالث الذي بإمكانه استكمال نفس المسيرة خلف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش لاعب آنتراخت فرانكفورت الألماني شريطة الخروج من عباءة نادي نانت الفرنسي.

نادي نانت الفرنسي يعتبر من فرق المؤخرة في ترتيب جدول الدوري الفرنسي وغالبية نتائج الفريق إما تعادل أو خسارة.

الأناكوندا يرفض الأهلي واليونان

كشف تقرير عن رفض المهاجم المصري الدولي بصفوف نانت الفرنسي مصطفى محمد عرضًا من نادي باناثينايكوس اليوناني الذي يدربه المدير الفني البرتغالي السابق لمنتخب مصر روي فيتوريا.

وأوضح تقرير نشره موقع butfootballclub الفرنسي مؤخرًا أن اللاعب صاحب الـ 27 عامًا يرغب في الانضمام لأحد الأندية الإنجليزية، الألمانية أو أندية أكبر من نانت في الدوري الفرنسي.


وألمح التقرير ذاته إلى وجود اهتمام من النادي الأهلي كذلك بضم اللاعب من أجل الإستعانة بخدماته فى مونديال الأندية بأمريكا إلا أن مصطفي محمد رفض التفكير فى العرض مبديا إهتماما بإستمرار خوضه تجربة إحترافية فى دوريات أوروبا .


عروض انجليزية وخليجية

تلقي نادي نانت الفرنسي عروض رسمية من أندية ليستر سيتي وولفرهامبتون الإنجليزي ومارسيليا الفرنسي لضم المهاجم المصري مصطفى محمد.

نادي نانت الفرنسي وضع شرطا وحيدا للإستغناء عن مصطفى محمد ويتمثل في تقديم نادي ليستر سيتي عرضا قيمته 10 ملايين يورو لضم الأناكوندا ما أدي إلي فشل الصفقة فى اللحظات الأخيرة.

مصطفى رفض عرضا ثالثا من نادي أهلي جدة السعودي للتعاقد معه مقابل 15 مليون يورو يحصل عليها نادي نانت.

جحيم كومبواريه

يواجه مصطفي محمد تعنتا غريبا من جانب مدرب نانت الفرنسي أنطوان كومبواريه والذي عزز من رغبة الأناكوندا في الرحيل عن الدوري الفرنسي.

وعاقب المدرب أنطوان كومبواريه مصطفى محمد علي صيام شهر رمضان وقام باستبعاده من المباريات.

المدرب أنطوان كومبواريه عاقب مصطفى محمد عندما رفض المشاركة في مباراة دعم المثليين.

المدرب أنطوان كومبواريه عاقب مصطفى محمد ورفض رحيله لنادي ليستر سيتي بدون سبب بداعي حاجته لخدمات الأناكوندا بالرغم أن عدد المشاركات للاعب كانت قليلة للغاية.

مصطفى محمد يرغب فى الإستمرار بخوض تجارب إحترافية فى دوريات أوروبا وعندما غادر إلي فرنسا دأب على تعلم اللغة الفرنسية من أجل التأقلم وسهولة التعامل مع زملائه إلي جانب تميزه بعاملي الإصرار والإنضباط.

الدوري الإنجليزي النادي الأهلي ليستر سيتي نانت الفرنسي نانت مصطفى محمد باناثونايكس أنطوان كومبواريه

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