قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الفرنسي يدق ناقوس الخطر بشأن البرنامج النووي الإيراني
رسالة خادشة فضحته.. المؤبد لـ محفظ قرآن تحـ.ـرش بفتيات في البدرشين
وزارة التخطيط تبرز جهودها في تعزيز العلاقات الدولية مع تركيا واليابان وإيطاليا خلال 2024
هنو لنواب الشيوخ: 3 قصور ثقافة جديدة بـ 288 مليون جنيه
شيخ الأزهر ونقيب الإعلاميين يبحثان تعزيز التعاون لمواجهة الشائعات ودعم الوعي المجتمعي
رمضان 2025 .. بدء تصوير " الغاوي " لـ أحمد مكي
وزير الأوقاف ورئيس التنظيم والإدارة يبحثان موقف مسابقات شغل وظائف أئمة وعمال بالوزارة
الحكومة تبدأ الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير.. تفاصيل
رقم قياسي جديد في الانتهاكات.. 58 ألف مقتحم للأقصى خلال 2024
دعاء النجاح والتوفيق في الامتحانات.. مهم للطلاب بجميع المراحل
رياح قطبية تسبب زيادة معدلات تساقط الثلوج وتعطل حركة الطيران والدراسة بأوروبا
وزير الخارجية: حريصون على التنسيق مع سلطنة عمان لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

وزارة التخطيط تبرز جهودها في تعزيز العلاقات الدولية مع تركيا واليابان وإيطاليا خلال 2024

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط
آية الجارحي   -  
هاجر رزق
×

بذلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودا كبيرة خلال عام 2024 لتعزيز علاقات التعاون بين مصر و الدول الاخرى، و ذلك من خلال القيام  بالزيارات و توقيع بروتوكولات و اتفاقيات التعاون الثنائية.

و يستعرض “صدى البلد” ابرز تلك الجهود في التقرير التالي…

العلاقات المصرية التركية

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في فعاليات الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للعاصمة التركية أنقرة، وخلال فعاليات الزيارة عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعات مع عدد من مسئولي الحكومة، من بينهم وزير النقل والبنية التحتية التركي، ووزير الخزانة والمالية التركي، بحضور رئيس جمعية البنوك التركية والرئيس التنفيذي لبنك زيرات أﻛﺒﺮ المؤسسات المصرفية الوطنية في تركيا، حيث تم بحث مختلف أوجه التعاون مع الجانب التركي، في ضوء الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية، والذي يمثل انطلاقة جديدة وفعالة للعلاقات، خاصة مع ذكرى مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. 
ووقعت الدكتورة رانيا المشاط مع الجانب التركي، مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات، وتستهدف مذكرة التفاهم، تعزيز جهود تبادل الخبرات لتحقيق أقصى استفادة في مجالات فعاليات المساعدات الإنمائية، والتفاوض الدولي، والمساعدات الإنمائية ودورها في التنمية المستدامة، وأدوات التمويل التنموي، ودور اللجان المُشتركة كأحد أدوات الدبلوماسية الاقتصادية.

العلاقات المصرية اليابانية
 


واحتفالًا بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث رفيع المستوى، نظمته وزارة الخارجية اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، احتفالًا بمرور 70 عامًا على بدء علاقات التعاون الإنمائي مع العديد من الدول ومن بينها مصر، وذلك بالعاصمة "طوكيو"، وشهدت تلك الزيارة تطورات متتالية على مستوى الشراكة بين البلدين، حيث وقع الجانبان اتفاق تمويل ميسر بقيمة 230 مليون دولار لدعم الموازنة، كما التقت "المشاط"، العديد من مسئولي الحكومة اليابانية من بينهم محافظ طوكيو، ورئيس بنك اليابان للتعاون الدولي "جيبك"، ومسئولي هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، إلى جانب مسئولي شركة تويوتا تسوشو، وشركة تأمين الصادرات والاستثمارات اليابانية، ومؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمار.

العلاقات المصرية الإيطالية

وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وميكيلي كواروني، السفير الإيطالي بالقاهرة، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، لمناقشة مستجدات تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة من البرنامج بقيمة 100 مليون دولار، والتي يتم من خلالها تمويل العديد من المشروعات التنموية في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، وقطاعات التعليم العالي، ودعم المجتمع المدني، ومشروعات البيئة والحفاظ على التراث الحضاري، ومشروعات تمكين المرأة المعيلة، وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح، ومشروعات لتمكين وحماية الأطفال. وحضر الاجتماع ممثلو الوكالة الإيطالية للتنمية ووحدة الدعم الفني للجنة .
وشهد الاجتماع مناقشة موقف مختلف المشروعات في إطار الشريحة الثالثة سالفة الذكر، وكيفية تذليل العقبات بهدف الاستفادة من المبالغ الخاصة بها علي أكمل وجه، لاسيما على مستوى مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية، وتعزيز مهارات المعلمين، وإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا.
 

التعاون الدولي وزارة التخطيط العلاقات المصرية التركية علاقات التعاون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم رسميا 2025.. اعرف الموعد وآلية التطبيق

تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثتي زوجين مصر الجديدة

تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثتي زوجين بـ مصر الجديدة

سرقة الكهرباء

لضبط سارقى التيار .. قرار جديد من الكهرباء

3 أيام متتالية إجازة مدفوعة الأجر.. مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في يناير

3 أيام متتالية إجازة مدفوعة الأجر.. مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في يناير

وزير التربية والتعليم

التعليم: حظر عقد امتحانات نصف العام 2025 اليوم وغدا

كيف يرفع البلاء

كيف يرفع الله البلاء سريعا؟.. بذكر واحد تبتعد عنك المصائب

الطقس

البس الجاكت| سقوط أمطار ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الدولار رسميًا الآن.. أقل سعر في البنوك اليوم الاثنين 6-1-2025

الدولار رسميا الآن.. تراجع ملحوظ في البنوك اليوم الإثنين 6-1-2025

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

حصاد التنمية المحلية في 2024.. جهود كبيرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية" وتعزيز الصحة الإنجابية

البابا تواضروس

المجلس القومي للمرأة يهنئ البابا توضراوس الثانى بعيد الميلاد المجيد

مدينة الأبحاث العلمية وجامعة جنوب الوادي يبحثان سبل التعاون في مجال الصناعات الدوائية

تعاون بين مدينة الأبحاث وجامعة جنوب الوادي في الصناعات الدوائية

بالصور

استعدادا للفصل الدراسي الثاني.. افتتاح المكتبة الرئيسية لمعهد شيبة الإبتدائي بغرب الزقازيق

منطقة الشرقية الأزهرية
منطقة الشرقية الأزهرية
منطقة الشرقية الأزهرية

طريقة تحضير بيتزا سريعة وسهلة في 5 دقائق

بيتزا
بيتزا
بيتزا

هيونداي ليست الأولى: بورش صممت محركات كهربائية داخل "الكاوتش" منذ 125 عامًا

محركات كهربائية داخل العجلات بورش
محركات كهربائية داخل العجلات بورش
محركات كهربائية داخل العجلات بورش

مصر للطيران تنقل الخيول المشاركة في بطولة الفروسية الدولية بقطر| صور

الخيول المشاركة في بطولة الفروسية الدولية بقطر
الخيول المشاركة في بطولة الفروسية الدولية بقطر
الخيول المشاركة في بطولة الفروسية الدولية بقطر

فيديو

جورج وسوف وابنه الراحل وديع

أصعب ذكرى.. تعليق مؤثر من جورج وسوف على رحيل ابنه

مسلسل فهد البطل

أحمد العوضي يقلب السوشيال ميديا بمسابقة رمضان وزيادة عدد الفائزين

عادل إمام

فيديو نادر لـ عادل إمام يتصدر التريند.. ما علاقة يسرا وليلى علوي؟

أنغام وأكرم حسنى

أكرم حسنى يكشف عن برومو كليب أغنية "تيجى نسيب" لـ أنغام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

المزيد