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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

دفعت سعر عداد الكهرباء كاش وأتفاجأ بخصومات عند شحن الكارت.. ما السبب؟

عداد الكهرباء مسبوق الدفع
عداد الكهرباء مسبوق الدفع
وفاء نور الدين
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يتساءل  كثير من المواطنين عن سبب الخصم من الرصيد في عداد الكهرباء مسبوق الدفع، خاصة وقت شحن كارت العداد، رغم دفعه سعر العداد كاملا دون معرفة السبب.

ويستعرض “صدى البلد” لقرائه المعلومات التى تتعلق بالرسوم والمبالغ المالية التي يتم خصمها من قيمة الرصيد الذى يتم شحنه بكارت عداد الكهرباء مسبوق الدفع، وهى:


*خصم أقساط

بعض العدادات مسبوقة الدفع يتم تركيبها لصغار المشتركين بنظام التقسيط على  12 شهرًا، خاصة الحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم (الميكانيكي) بآخر مسبق الدفع (كارت)، ويتم خصم القسط مع بداية كل شهر، ومع زيادة أسعار العداد سيتم خصم مبلغ أكبر لمن سيقوم بتركيب العداد حديثًا ، أما العداد الكودية للمبانى المخالفة بعض الشركات لاتقوم بتقسيط ثمن العداد والمقايسات التى تعدت فى بعض المناطق 50 ألف جنيه أو يتم تقسيط مبلغ بسيط يصل الى 12 ألفا فقط.

كما أن هناك بعض المشتركين لديهم تراكمات استهلاك، وتقوم شركات توزيع الكهرباء بجدولة هذه التراكمات على أقساط شهرية حسب متوسط الاستهلاك الشهري للمشترك، وفي حالة تغيير العداد القديم بمسبق الدفع يتم خصم القسط كل أول شهر من رصيد الشحن الموجود بالعداد.


 *خصم فرق الشريحة

يتم خصم فرق الشريحة حسب الاستهلاك الشهري، حيث ييدأ الاستهلاك من يوم 1 فى الشهر والعداد يرجع للشريحة الأولى وبالرصيد المتبقي من الشهر السابق، وشريحة 1 و2 أعلى دعم موجود لأول 100 كيلو وات بشرائح الكهرباء، وبعد 100 كيلو يدخل المشترك في الشريحة الثالثة، ويتم الخصم  من الرصيد كفرق الانتقال من شريحة لشريحة حسب الأسعار الحالية.

* الخصم والمكان "مغلق"

يقوم العداد فى نهاية كل شهر بالخصم التلقائى فيما يعرف بـ"المقروء بصفر"، وقيمة الخصم تكون 9 جنيهات شهريًا فى حالة عدم الاستهلاك.

* خصم مقابل خدمة العملاء

يتم خصم قيمة خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر، ويتم حسابه كالآتي:

الشريحة الأولى  خدمة العملاء 1 جنيه ‎.

الشريحة الثانية  2 جنيه‎ مقابل مقابل خدمة عملاء.

الشريحة الثالثة  خدمة العملاء 6 جنبهات. ‏

الشريحة الرابعة خدمة العملاء 11 جنيهًا.
الشريحة الخامسة 15 جنيهًا مقابل خدمة عملاء.
الشريحة السادسة  خدمة عملاء 25 ‎ جنيهًا.

الشريحة السابعة  خدمة عملاء 40 جنيهًا. ‎

*خصم رسوم النظافة

حيث يتم خصم  رسوم النظافة للقطتاع المنزلى طبقا لكل منطقة وتتراوح بين 3 جنيهات الى 20 جنيه 

أما رسوم النظافة للقطاع التجارى فتراوحت بين 30 جنيه الى 60 جنيه 

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