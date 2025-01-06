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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

رفع 70 طن مخلفات بمركز أبنوب

حملة لرفع المخلفات بمركز أبنوب
حملة لرفع المخلفات بمركز أبنوب
إيهاب عمر
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أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط استمرار تنظيم حملات النظافة بكافة قرى ومراكز المحافظة خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدار اليوم ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات بكافة الطرق الممكنة وفقاً للإمكانات المتاحة .

 وأشار إلى العمل على رفع القمامة والمخلفات من أماكن التجميع وصناديق القمامة من الشوارع والميادين العامة وأمام المصالح الحكومية والمدارس ومداخل القرى فضلاً عن تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين .

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة سوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة أبنوب قد نفذت حملة نظافة بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بقريتي الحمام والمعابدة بمركز أبنوب حفاظاً علي نظافة البيئة وبمشاركة مسئولي النظافة ومسؤول الحملة الميكانيكية وباستخدام معدات وسيارات الحملة الميكانيكية كـ( لوادر، جليدر، حاويات، قلابات، سيارات الكنس الآلي) حيث تم رفع 30 طنا من المخلفات الصلبة بمنطقة كوم أبو شيل والخطبة التابعة لقرية الحمام تحت إشراف نادر رئيس قرية الحمام كما تم رفع 40 طن مخلفات بمنطقة مركز الخدمات بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب وتم تفريغ المخلفات ونقلها الى المقلب المخصص بالجبل الشرقي بعيداً عن الكتلة السكنية مشيراً إلى أهمية تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على نظافة البيئة والعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها.

أسيوط رفع المخلفات أخبار أسيوط أخبار المحافظات مركز ومدينة أبنوب حملة لرفع المخلفات

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