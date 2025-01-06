مذاق لايقاوم .. طريقة عمل الشاي الكرك

الشاي الكرك هو مشروب شاي شائع في دول الخليج العربي يتميز بنكهته الغنية والتوابل العطرية. إليك طريقة تحضيره:
مكونات شاي الكرك
- 2 كوب ماء
- 2 ملعقة صغيرة من الشاي الأسود (يفضل النوع السائب)
- 1 كوب حليب (حليب طازج أو مبخر حسب الرغبة)
- 2-3 ملاعق صغيرة من السكر (حسب الذوق)
- 2-3 حبات من الهيل (مطحونة أو سليمة)
- 1 عود قرفة (اختياري)
- 1-2 حبة قرنفل (اختياري)
- قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج (مبشورة أو مقطعة)
طريقة عمل شاي الكرك
1. غلي الماء والتوابل:
في قدر صغير، ضعي الماء مع الهيل، القرفة، القرنفل، والزنجبيل.
دعي الخليط يغلي لمدة 3-5 دقائق حتى تتداخل النكهات.
2. إضافة الشاي:
أضيفي الشاي الأسود إلى الماء واتركيه يغلي لمدة 2-3 دقائق.
3. إضافة الحليب والسكر:
خففي النار وأضيفي الحليب والسكر.
اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 5-7 دقائق، مع التحريك بين الحين والآخر.
4. تصفيته:
باستخدام مصفاة، صفي الشاي وصبيه في أكواب التقديم.
5. التقديم:
يقدم الشاي الكرك ساخناً مع بعض المخبوزات أو الحلويات حسب الرغبة.
نصيحة:
يمكنك تعديل كمية السكر والحليب حسب ذوقك للحصول على النكهة التي تفضلها.
إضافة الزعفران تمنحه نكهة مميزة ولمسة فاخرة.
استمتع بشاي الكرك اللذيذ