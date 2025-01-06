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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

مذاق لايقاوم .. طريقة عمل الشاي الكرك

الشاي الكرك
الشاي الكرك
ريهام قدري
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الشاي الكرك هو مشروب شاي شائع في دول الخليج العربي يتميز بنكهته الغنية والتوابل العطرية. إليك طريقة تحضيره:

مكونات شاي الكرك

  • 2 كوب ماء
  • 2 ملعقة صغيرة من الشاي الأسود (يفضل النوع السائب)
  • 1 كوب حليب (حليب طازج أو مبخر حسب الرغبة)
  • 2-3 ملاعق صغيرة من السكر (حسب الذوق)
  • 2-3 حبات من الهيل (مطحونة أو سليمة)
  • 1 عود قرفة (اختياري)
  • 1-2 حبة قرنفل (اختياري)
  • قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج (مبشورة أو مقطعة)

طريقة عمل شاي الكرك

1. غلي الماء والتوابل:

في قدر صغير، ضعي الماء مع الهيل، القرفة، القرنفل، والزنجبيل.

دعي الخليط يغلي لمدة 3-5 دقائق حتى تتداخل النكهات.

2. إضافة الشاي:

أضيفي الشاي الأسود إلى الماء واتركيه يغلي لمدة 2-3 دقائق.

3. إضافة الحليب والسكر:

خففي النار وأضيفي الحليب والسكر.

اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 5-7 دقائق، مع التحريك بين الحين والآخر.

4. تصفيته:

باستخدام مصفاة، صفي الشاي وصبيه في أكواب التقديم.

5. التقديم:

يقدم الشاي الكرك ساخناً مع بعض المخبوزات أو الحلويات حسب الرغبة.

نصيحة:

يمكنك تعديل كمية السكر والحليب حسب ذوقك للحصول على النكهة التي تفضلها.

إضافة الزعفران تمنحه نكهة مميزة ولمسة فاخرة.

استمتع بشاي الكرك اللذيذ

الشاي الشاي الأسود الشاي الكرك

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