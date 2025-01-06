مذاق لايقاوم .. طريقة عمل الشاي الكرك

الشاي الكرك هو مشروب شاي شائع في دول الخليج العربي يتميز بنكهته الغنية والتوابل العطرية. إليك طريقة تحضيره:

مكونات شاي الكرك

2 كوب ماء

2 ملعقة صغيرة من الشاي الأسود (يفضل النوع السائب)

1 كوب حليب (حليب طازج أو مبخر حسب الرغبة)

2-3 ملاعق صغيرة من السكر (حسب الذوق)

2-3 حبات من الهيل (مطحونة أو سليمة)

1 عود قرفة (اختياري)

1-2 حبة قرنفل (اختياري)

قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج (مبشورة أو مقطعة)

طريقة عمل شاي الكرك

1. غلي الماء والتوابل:

في قدر صغير، ضعي الماء مع الهيل، القرفة، القرنفل، والزنجبيل.

دعي الخليط يغلي لمدة 3-5 دقائق حتى تتداخل النكهات.

2. إضافة الشاي:

أضيفي الشاي الأسود إلى الماء واتركيه يغلي لمدة 2-3 دقائق.

3. إضافة الحليب والسكر:

خففي النار وأضيفي الحليب والسكر.

اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 5-7 دقائق، مع التحريك بين الحين والآخر.

4. تصفيته:

باستخدام مصفاة، صفي الشاي وصبيه في أكواب التقديم.

5. التقديم:

يقدم الشاي الكرك ساخناً مع بعض المخبوزات أو الحلويات حسب الرغبة.

نصيحة:

يمكنك تعديل كمية السكر والحليب حسب ذوقك للحصول على النكهة التي تفضلها.

إضافة الزعفران تمنحه نكهة مميزة ولمسة فاخرة.

استمتع بشاي الكرك اللذيذ