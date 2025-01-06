قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الفرنسي يدق ناقوس الخطر بشأن البرنامج النووي الإيراني
رسالة خادشة فضحته.. المؤبد لـ محفظ قرآن تحـ.ـرش بفتيات في البدرشين
وزارة التخطيط تبرز جهودها في تعزيز العلاقات الدولية مع تركيا واليابان وإيطاليا خلال 2024
هنو لنواب الشيوخ: 3 قصور ثقافة جديدة بـ 288 مليون جنيه
شيخ الأزهر ونقيب الإعلاميين يبحثان تعزيز التعاون لمواجهة الشائعات ودعم الوعي المجتمعي
رمضان 2025 .. بدء تصوير " الغاوي " لـ أحمد مكي
وزير الأوقاف ورئيس التنظيم والإدارة يبحثان موقف مسابقات شغل وظائف أئمة وعمال بالوزارة
الحكومة تبدأ الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير.. تفاصيل
رقم قياسي جديد في الانتهاكات.. 58 ألف مقتحم للأقصى خلال 2024
دعاء النجاح والتوفيق في الامتحانات.. مهم للطلاب بجميع المراحل
رياح قطبية تسبب زيادة معدلات تساقط الثلوج وتعطل حركة الطيران والدراسة بأوروبا
وزير الخارجية: حريصون على التنسيق مع سلطنة عمان لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

حصاد 2024.. مدينة منشأة أبوعمر بالشرقية ترفع (4970) طن قمامة وترد على 291 شكوى

المهندس حازم الاشموني
المهندس حازم الاشموني
محمد الطحاوي
×

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منشأة ابو عمر خلال عام 2024 م في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافه القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية و الإنارة لكسب ثقه المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وخلال عام 2024 قامت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منشأة أبو عمر بتكثيف الجهود المبذولة على كافة المستويات لتحسين جودة الخدمات المؤداه للمواطنين.

حيث قامت رئاسة مركز ومدينة منشأة ابو عمر بإنهاء ترخيص عدد ( 119) لافته إعلانية ، و تحرير عدد (3) محاضر إعلان بدون ترخيص ، كما تم إصدار ( 29) رخصة ( مواد بناء – أكشاك -  تاندات ) وتم تحرير ( 7) محاضر إشغال طريق ، فضلاً عن تحرير (19) محضر من إدارة شئون البيئة مابين ( إلقاء مخلفات قمامة – حرق قش أرز ).

وعمل المركز التكنولوجي برئاسة بمدينة منشأة أبو عمر على إنهاء ( 1606) طلب مقدم من المواطنين.

وقد قامت رئاسة منشأة أبو عمر بالرد على ( 291) شكوى خلال عام 2024م ، واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالبوابة الإلكترونية بنسبة إنجاز 100%.

ولإعادة الإنضباط بالشوارع تم شن حملات لإزالة الإشغالات بالشوارع والطرق الداخلية وتحرير 117 محضرا بواقع 63 حملة لرفع الإشغالات ، كما تم رفع (4970) طن/ سنوياً من القمامة والمخلفات خلال العام.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منشأة أبو عمر بمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية منها، مشروع إنشاء محطة معالجه صرف صحى منشأة أبوعمر بنسبة تنفيذ 80٪ ، ومشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي بنسبة تنفيذ 95٪ ، بتكلفه 150 مليون جنيه، ومشروع  إنشاء مركز طبي منشأة أبوعمر بتكلفة 38 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 98٪ ضمن مشروعات حياة كريمة.

الشرقية محافظ الشرقية حصاد 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم رسميا 2025.. اعرف الموعد وآلية التطبيق

تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثتي زوجين مصر الجديدة

تفاصيل جديدة في واقعة العثور علي جثتي زوجين بـ مصر الجديدة

سرقة الكهرباء

لضبط سارقى التيار .. قرار جديد من الكهرباء

3 أيام متتالية إجازة مدفوعة الأجر.. مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في يناير

3 أيام متتالية إجازة مدفوعة الأجر.. مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في يناير

وزير التربية والتعليم

التعليم: حظر عقد امتحانات نصف العام 2025 اليوم وغدا

كيف يرفع البلاء

كيف يرفع الله البلاء سريعا؟.. بذكر واحد تبتعد عنك المصائب

الطقس

البس الجاكت| سقوط أمطار ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

الدولار رسميًا الآن.. أقل سعر في البنوك اليوم الاثنين 6-1-2025

الدولار رسميا الآن.. تراجع ملحوظ في البنوك اليوم الإثنين 6-1-2025

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

ذكرى ميلاد شيخ الأزهر الـ 79.. محطات في حياة الإمام المُجدِّد القُدوة رمز الوسطية والسلام

دعاء الامتحانات

دعاء الامتحانات.. كلمات مستحبة لتيسير الإجابة وتحقيق النجاح

شيخ الازهر في ذكرى ميلاده

اجتمعت فيه سمات العلم والفكر المستنير..وزير الأوقاف يهنئ شيخ الأزهر بيوم ميلاده

بالصور

استعدادا للفصل الدراسي الثاني.. افتتاح المكتبة الرئيسية لمعهد شيبة الإبتدائي بغرب الزقازيق

منطقة الشرقية الأزهرية
منطقة الشرقية الأزهرية
منطقة الشرقية الأزهرية

طريقة تحضير بيتزا سريعة وسهلة في 5 دقائق

بيتزا
بيتزا
بيتزا

هيونداي ليست الأولى: بورش صممت محركات كهربائية داخل "الكاوتش" منذ 125 عامًا

محركات كهربائية داخل العجلات بورش
محركات كهربائية داخل العجلات بورش
محركات كهربائية داخل العجلات بورش

مصر للطيران تنقل الخيول المشاركة في بطولة الفروسية الدولية بقطر| صور

الخيول المشاركة في بطولة الفروسية الدولية بقطر
الخيول المشاركة في بطولة الفروسية الدولية بقطر
الخيول المشاركة في بطولة الفروسية الدولية بقطر

فيديو

جورج وسوف وابنه الراحل وديع

أصعب ذكرى.. تعليق مؤثر من جورج وسوف على رحيل ابنه

مسلسل فهد البطل

أحمد العوضي يقلب السوشيال ميديا بمسابقة رمضان وزيادة عدد الفائزين

عادل إمام

فيديو نادر لـ عادل إمام يتصدر التريند.. ما علاقة يسرا وليلى علوي؟

أنغام وأكرم حسنى

أكرم حسنى يكشف عن برومو كليب أغنية "تيجى نسيب" لـ أنغام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

المزيد