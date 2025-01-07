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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

متحدث الصحة: فيروس "HMPV" موسمي وليس وباء جديدا

الدكتور حسام عبدالغفار،
الدكتور حسام عبدالغفار،
أ ش أ
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أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن فيروس "الميتانيومو" البشري (HMPV) ليس فيروسا جديدا، ولا يشكل تهديدا وبائيا مثلما كان الحال مع فيروس كوفيد-19.

وأوضح عبدالغفار، الاثنين، أن الفيروس تم اكتشافه لأول مرة عام 2001، ولم يصنف في أي وقت كجائحة عالمية من قبل منظمة الصحة العالمية.

الفيروس ينتشر بشكل موسمي بين شهري نوفمبر ومارس

وأشار إلى أن الفيروس ينتشر بشكل موسمي بين شهري نوفمبر ومارس، مثل كل الفيروسات التنفسية، وهي الفترة التي تشهد نشاطا كبيرا للفيروسات التنفسية، مثل الإنفلونزا الموسمية، والفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، وفيروس /كورونا/.
وأضاف أن معدل انتشار الفيروس أقل بكثير مقارنة بـ /كوفيد-19/، حيث تتراوح نسبة الإصابة به بين 1% إلى 15% من الأمراض التنفسية الحادة.

وقال إن فيروس HMPV يصيب الجهاز التنفسي ويظهر أعراضا مشابهة لدور البرد أو الإنفلونزا، مثل السعال،احتقان الأنف ارتفاع طفيف في درجة الحرارة ،العطس ،وصعوبة التنفس في الحالات الشديدة.. مؤكدا أن معظم الإصابات تكون خفيفة وتتعافى بشكل طبيعي دون الحاجة إلى تدخل طبي.

“معدل انتشار الفيروسات التنفسية خلال الموسم الحالي أقل بنسبة 10%”

وأضاف أن نظام الترصد الوبائي في مصر يعمل بكفاءة عالية وبشكل مستدام لرصد أي تغيرات في معدلات انتشار الأمراض التنفسية .. مشيرا إلى أن معدل انتشار الفيروسات التنفسية خلال الموسم الحالي أقل بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ونصح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان بالالتزام بالتدابير الوقائية لتقليل فرص انتشار الفيروسات التنفسية، ومن أبرزها: غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين، استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية، و تقوية الجهاز المناعي من خلال التغذية السليمة وتناول السوائل الدافئة.

الدكتور حسام عبدالغفار وكالة أنباء الشرق الاوسط فيروس الميتانيومو

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