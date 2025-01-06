دراسات الشرقية يكشف حالة المصابين في حادث سقوط طالبة من الطابق الرابع

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر فرع الزقازيق،تعافي إحدى الطالبات في حادث قفز طالبة من الدور الرابع بالكلية خلال أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

واستقبلت الدكتورة أماني هاشم، عميدة الكلية، الطالبة يمنى محمد محمود رمضان، المقيدة بالفرقة الرابعة شعبة أصول الدين، مع والدها، والتي اصيبت في حادث اليوم بالكلية بعد أن سقطت عليها الطالبة، وتلقت الاسعافات الأولية بالمستشفى وعادت إلى الكلية لتؤدي امتحان اليوم في الفترة المسائية.

كما استقبلت عميدة الكلية، والد الطالبة التى حاولت الانتحار للتأكد من الواقعة، وتم اطلاعه على الكاميرات التى وثقت الحادث وقدم الاعتذار لإدارة الكلية، والدعاء بالشفاء لنجلته وللطالبة الثالثة التى ما زالت تتلقى العلاج بالمستشفى.

كما توجهت عميد الكلية وعدد من أساتذة الكلية إلى المستشفى للاطمئنان على الطالبتين.

