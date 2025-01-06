بالستان .. درة تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

خطفت الفنانة التونسية درة الأنظار بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها بصورة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.



وظهرت درة بإطلالة أنيقة مرتدية بلوزة ستان باللون الاخضر ، وتسريحة شعر كلاسيكية ومكياج ناعم أبرز ملامحها الجذابة.

ومن ناحية اخري كشفت الفنانة درة عن الصعوبات التى واجهتها أثناء تصوير فيلمها “وين صرنا” الذى تخوض من خلاله التجربة الإخراجية الأولى لها فى عالم السينما.

وقالت “درة”، فى تصريح لـ"صدى البلد"، “واجهتنى تحديات عديدة أثناء تصوير بعض المشاهد داخل قطاع غزة، حيث لم أتمكن من التواجد هناك بشكل شخصي، مما دفعنى إلى الاستعانة بمصور داخل القطاع ليقوم بتوثيق الانفجارات والاعتداءات، مما منح المشاهد طابعًا واقعيًا حقيقيًا”.

وأضافت “أن من أبرز الصعوبات التي اعترضتني كانت استحالة إعادة تصوير أي مشهد، كما يحدث في الأفلام الروائية، بسبب تتابع الأحداث بشكل سريع والقصف المتواصل على القطاع، بالإضافة إلى إغلاق المعابر، مما حال دون القدرة على التعديل أو إعادة المشاهد في حال حدوث خطأ تقني”.