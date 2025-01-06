أخبار التوك شو| حقائق فيروس HMPV.. حالة الطقس اليوم.. وتطوير الموانئ البحرية يعزز تدفق الاستثمارات

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:



تصل إلى الصقيع.. حالة الطقس اليوم الإثنين 6 يناير



أكد الدكتور محمد القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الإثنين حالة طقس معتدلة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى ومائلة للدفء على شمال الصعيد، بينما تكون دافئة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما في ساعات الليل والصباح الباكر، فتكون الأجواء شديدة البرودة على معظم أنحاء البلاد، حيث تصل إلى حد الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

الأمطار وحالة الطقس

أوضح القياتي أن هناك فرصاً لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ على فترات متقطعة، مع توقعات بأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري، خليج العقبة، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والتي قد تمتد بشكل محدود إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حركة الملاحة البحرية

وأشارت هيئة الأرصاد في بيانها إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس بسبب سرعة الرياح التي تتراوح بين 40-50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 متر.

نشاط الرياح وتأثيرها

تنشط الرياح على أغلب أنحاء البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق شمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى: العظمى 20، الصغرى 11

العاصمة الإدارية: العظمى 19، الصغرى 10

الإسكندرية: العظمى 20، الصغرى 14

العلمين الجديدة: العظمى 19، الصغرى 11

مطروح: العظمى 18، الصغرى 10

سانت كاترين: العظمى 15، الصغرى 2

شرم الشيخ: العظمى 24، الصغرى 15

الغردقة: العظمى 26، الصغرى 14

أسيوط: العظمى 22، الصغرى 8

سوهاج: العظمى 22، الصغرى 6

قنا: العظمى 22، الصغرى 9

الأقصر: العظمى 22، الصغرى 10

وتناشد هيئة الأرصاد الجوية المواطنين توخي الحذر من برودة الأجواء ليلاً، خاصة في المناطق المكشوفة، وارتداء الملابس الثقيلة، بالإضافة إلى الحذر أثناء القيادة بسبب نشاط الرياح المثيرة للأتربة.

سقوط 30 مصابًا جراء استهداف إسرائيلي لمدرسة تؤوى اللاجئين بغزة

أفاد يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، بأن الاحتلال الإسرائيلي شنَّ هجومًا على مدرسة تُؤوي نازحين شمالي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، إذ أسفر هذا الهجوم عن إصابة 30 شخصًا بجروح متفاوتة.



وذكر وخلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن قصفًا إسرائيليًا استهدف خيمة لإيواء نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، مما أسفر عن استشهاد سيدة وإصابة عدد آخر من المدنيين.



وتابع، أن الطائرات المُسيّرة الإسرائيلية ألقت قنابل على مخيم النصيرات، تحديدًا في المنطقة الغربية من وسط قطاع غزة، مما يعكس استمرار الجيش الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين بشكل عشوائي، في ظل غياب العدالة الدولية والضمير الإنساني.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين 6-1-2025| فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، الأثنين 5-1-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم :

سعر الدولار اليوم:

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.63 جنيه للبيع و50.76 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم:

سعر اليورو 52.54 جنيه للبيع، 52.19 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني:

سعر الجنيه الإسترليني 63.06 جنيه للبيع، و62.88 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم:

سعر الريال السعودي 13.52 جنيه للبيع، و13.48 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم:

سعر الدينار الكويتي 164.54 جنيه للبيع، 164.06 جنيه للشراء.

حظر تيك توك.. تحديات أمنية وسياسية تهدد هيمنته على السوق الأمريكية|تفاصيل

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «حظر تيك توك يهدد هيمنة التطبيق على السوق الأمريكية»، حيث أشار التقرير إلى أن واشنطن قد وضعت شروطًا صارمة على الشركة المالكة للتطبيق، "بايت دانس" الصينية، تقضي ببيع التطبيق في محاولة لتجنب حظره.

هذه الخطوة تعكس مخاوف كبيرة بشأن حماية الأمن القومي الأمريكي، خاصة مع اقتراب سريان الحظر في 19 يناير.

ويعد هذا التحدي هو الأكثر مصيرية لتطبيق «تيك توك»، الذي يواجه تهديدًا حقيقيًا في سوق تعد من أكبر أسواقه، السوق الأمريكية التي تضم حوالي 170 مليون مستخدم شهريًا.

رفض بيع “تيك توك”.. مستقبل غامض في السوق الأمريكية

على الرغم من الضغوط الأمريكية المتزايدة، ترفض شركة "بايت دانس" بيع «تيك توك»، مشيرة إلى صعوبة فصل عمليات التطبيق عن الهيكل الأساسي للشركة.

هذا الموقف يجعل مستقبل التطبيق في السوق الأمريكية في حالة من الغموض الشديد، ما يهدد وجوده في هذه السوق التي تُعتبر واحدة من أكثر الأسواق الرقمية قيمة. في حال استمرت هذه الضغوط وكان الحظر واقعًا لا محالة، سيواجه التطبيق تحديات كبيرة قد تؤثر بشكل بالغ في خططه المستقبلية في المنطقة.

اتهامات تهدد سمعة "تيك توك"

يأتي هذا الحظر في وقت تتزايد فيه الاتهامات للأمن القومي الأمريكي بشأن تهديدات محتملة من خلال جمع البيانات عبر التطبيق. وفي حال خسارة السوق الأمريكية، سيكون لتأثيرات ذلك نتائج خطيرة على "تيك توك"، ليس فقط على مستوى العائدات المالية من الإعلانات، بل أيضًا على مستوى بناء علاقات مع العلامات التجارية الكبرى التي تعتمد على المنصة لتسويق منتجاتها. وهو ما يجعل الموقف حساسًا للغاية، إذ من المتوقع أن يؤثر هذا الحظر على وجود التطبيق داخل الولايات المتحدة.

قدرة "تيك توك" على الصمود رغم الخسارة الأمريكية

رغم أهمية السوق الأمريكية بالنسبة لـ«تيك توك»، فإن التطبيق يعتمد على قاعدة مستخدمين عالمية تتجاوز المليار مستخدم، ما يمنحه القدرة على الصمود أمام التحديات.

ومع ذلك، فإن خسارة هذه السوق قد تعقد خطط الشركة التوسعية، خاصة فيما يتعلق بتطوير «تيك توك شوب»، المتجر الإلكتروني الذي شهد نموًا سريعًا ويُعد جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الشركة المستقبلية.

هذه التحديات تضع "تيك توك" أمام مفترق طرق قد يحدد مسار الشركة في المستقبل القريب.

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

استعرض برنامج "صباح البلد " المذاع على فضائية "صدى البلد" أسعار الذهب اليوم، الأثنين، في السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4285 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3750 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3214 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب 30000 جنيه.

أستاذ في علم الفيروسات يكشف حقائق فيروس HMPV

أكد الدكتور محجوب العوني، أستاذ علم الفيروسات، أن فيروس “HMPV” هو أحد الفيروسات المرتبطة بالجهاز التنفسي وينتمي إلى عائلة فيروسية معروفة وقديمة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن هذا الفيروس قد حظي بدعاية أكبر مما يستحق، مرجحًا أن يعود هذا الاهتمام إلى التخوفات العالمية التي خلفها فيروس كورونا المستجد.

تفاصيل HMPV

وأشار الدكتور العوني إلى أن "HMPV" يتشابه مع بقية الفيروسات التنفسية من حيث طريقة انتقاله وتأثيره، حيث يمكن أن يُصيب الأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

ومع ذلك، شدد على أن الفيروس لا يُشكل خطرًا كبيرًا، مضيفًا: "هذا الفيروس لا يستدعي كل هذا الخوف، ولكن من المهم أن نلتزم بالإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتنا".

واختتم العوني بتأكيد أهمية التوازن في تناول الأخبار الصحية، مشيرًا إلى أن إثارة الهلع غير مبررة في هذه الحالة، داعيًا إلى التركيز على الوقاية بدلًا من الهواجس المبالغ فيها.

خبير اقتصادي: تطوير الموانئ البحرية يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أهمية المشروعات الجارية لتطوير الموانئ البحرية والمحاور الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنها تلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز عملية توطين الصناعة داخل البلاد.

وأوضح أنيس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جهود الدولة المصرية في رفع كفاءة الموانئ وتطويرها تُعتبر خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز قدرة البلاد على استقطاب الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير، كما تدعم هذه الجهود رؤية مصر للتحول إلى مركز لوجيستي عالمي يقدم خدمات بحرية للخطوط الملاحية التي تربط بين الشرق والغرب.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تحسين وتطوير الموانئ يمكن أن يزيد من العائدات المصرية بما يصل إلى 10 أضعاف الإيرادات الحالية لقناة السويس، مما يحقق فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني، كما شدد على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بربط مصر بالقارة الأفريقية، موضحًا أن أفريقيا ليست فقط العمق الاستراتيجي لمصر، بل تمثل أيضًا المستقبل الواعد لما تحويه من موارد طبيعية وبشرية. وأكد أن تعزيز الروابط مع أفريقيا يسهم في تحقيق التنمية داخل القارة، مع استفادة مصر من تلك التنمية.

رياح قطبية تسبب زيادة معدلات تساقط الثلوج وتعطل حركة الطيران والدراسة بأوروبا

تشهد القارة الأوروبية موجة من الطقس شديد البرودة وهو ما تسببت في اضطرابات واسعة النطاق بحركة الطيران، إضافة إلى تعطيل الدراسة وحركة المرور في العديد من الدول.

ووفقًا لتقرير بثته قناة «القاهرة الإخبارية» تحت عنوان "بسبب رياح قطبية.. زيادة معدلات الثلوج في أغلب دول العالم"، أوضح العلماء في المملكة المتحدة أن الرياح القطبية التي اجتاحت البلاد في بداية العام الجديد أدت إلى تساقط كميات كبيرة من الثلوج، مما نتج عنه توقف حركة الطيران عدة مرات بسبب تراكم الثلوج على الطائرات والمسارات.

وفي ألمانيا، أعلنت السلطات عن تأجيل أكثر من 7 رحلات جوية، في ظل الجهود الكبيرة المبذولة لإزالة الثلوج من الطائرات ومدارج الطيران لضمان سلامة الرحلات الجوية.

ناقد: مهمة صعبة لنادي المصري في المباراة المقبلة أمام إنيمبا النيجيري

علق إسلام محمد، الناقد الرياضي، على التعادل السلبي لنادي الزمالك مع نظيره المصري مساء أمس الأحد، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، قائلاً: «ما باليد حيلة».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مباراة الزمالك والمصري كانت مباراة كبيرة وقوية من جانب الطرفين.

وتابع: "كريستيان جروس المدير الفني للزمالك؛ ما يزال يستكشف نقاط القوة والضعف في فريقه، ولكن ما باليد حيلة، فالإدارة لم تتعاقد مع أي صفقة حتى الآن.. و الفريق المصري لديه مهمة صعبة في المباراة المقبلة أمام إنيمبا النيجيري، ولا بديل له عن الفوز من أجل التأهل رفقة نادي الزمالك".