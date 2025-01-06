أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

استعرض برنامج "صباح البلد " المذاع على فضائية "صدى البلد" أسعار الذهب اليوم، الأثنين، في السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4285 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3750 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3214 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب 30000 جنيه.

الأسعار العالمية:

على المستوى العالمي، استقرت أسعار الذهب عند 2638 دولارًا للأونصة. يأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لقرارات اقتصادية هامة قد تؤثر على حركة المعدن النفيس، مثل بيانات الوظائف الأمريكية وأي تغييرات في سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

أسباب الاستقرار والارتفاعات السابقة:

1. التوترات الجيوسياسية: أدت الأزمات الدولية، بما في ذلك الصراعات الإقليمية، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.



2. سياسات البنوك المركزية: اتجهت العديد من البنوك المركزية إلى شراء كميات كبيرة من الذهب لتعزيز احتياطياتها، مما ساهم في رفع الأسعار خلال عام 2024.



3. تراجع الدولار: ضعف أداء الدولار الأمريكي نتيجة تخفيضات أسعار الفائدة أسهم في دعم أسعار الذهب عالميًا.

نصائح للمستثمرين:

توقيت الشراء: يُنصح بشراء الذهب في فترات الاستقرار الحالية، مع مراقبة الأسواق بعناية لأي تغيرات مفاجئة.

التوجه نحو الأونصات: للمستثمرين

شراء الأونصات أو السبائك يُعتبر خيارًا أفضل مقارنة بالمشغولات الذهبية التي تحمل تكاليف إضافية مثل المصنعية.



ومن المتوقع أن يظل الذهب تحت الضغط في الأيام المقبلة، مع ترقب الأسواق لتقارير اقتصادية عالمية. ومع ذلك، يظل المعدن النفيس ملاذًا آمنًا، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية المستمرة.