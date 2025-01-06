ناقد: مهمة صعبة لنادي المصري في المباراة المقبلة أمام إنيمبا النيجيري

علق إسلام محمد، الناقد الرياضي، على التعادل السلبي لنادي الزمالك مع نظيره المصري مساء أمس الأحد، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، قائلاً: «ما باليد حيلة».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مباراة الزمالك والمصري كانت مباراة كبيرة وقوية من جانب الطرفين.

وتابع: "كريستيان جروس المدير الفني للزمالك؛ ما يزال يستكشف نقاط القوة والضعف في فريقه، ولكن ما باليد حيلة، فالإدارة لم تتعاقد مع أي صفقة حتى الآن.. و الفريق المصري لديه مهمة صعبة في المباراة المقبلة أمام إنيمبا النيجيري، ولا بديل له عن الفوز من أجل التأهل رفقة نادي الزمالك".

