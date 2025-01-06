تصل إلى الصقيع.. حالة الطقس اليوم الإثنين 6 يناير

أكد الدكتور محمد القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الإثنين حالة طقس معتدلة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى ومائلة للدفء على شمال الصعيد، بينما تكون دافئة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما في ساعات الليل والصباح الباكر، فتكون الأجواء شديدة البرودة على معظم أنحاء البلاد، حيث تصل إلى حد الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

الأمطار وحالة الطقس

أوضح القياتي أن هناك فرصاً لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية، البحيرة، وكفر الشيخ على فترات متقطعة، مع توقعات بأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري، خليج العقبة، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والتي قد تمتد بشكل محدود إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

حركة الملاحة البحرية

وأشارت هيئة الأرصاد في بيانها إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس بسبب سرعة الرياح التي تتراوح بين 40-50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 متر.

نشاط الرياح وتأثيرها

تنشط الرياح على أغلب أنحاء البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق شمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى: العظمى 20، الصغرى 11

العظمى 20، الصغرى 11 العاصمة الإدارية: العظمى 19، الصغرى 10

العظمى 19، الصغرى 10 الإسكندرية: العظمى 20، الصغرى 14

العظمى 20، الصغرى 14 العلمين الجديدة: العظمى 19، الصغرى 11

العظمى 19، الصغرى 11 مطروح: العظمى 18، الصغرى 10

العظمى 18، الصغرى 10 سانت كاترين: العظمى 15، الصغرى 2

العظمى 15، الصغرى 2 شرم الشيخ: العظمى 24، الصغرى 15

العظمى 24، الصغرى 15 الغردقة: العظمى 26، الصغرى 14

العظمى 26، الصغرى 14 أسيوط: العظمى 22، الصغرى 8

العظمى 22، الصغرى 8 سوهاج: العظمى 22، الصغرى 6

العظمى 22، الصغرى 6 قنا: العظمى 22، الصغرى 9

العظمى 22، الصغرى 9 الأقصر: العظمى 22، الصغرى 10

وتناشد هيئة الأرصاد الجوية المواطنين توخي الحذر من برودة الأجواء ليلاً، خاصة في المناطق المكشوفة، وارتداء الملابس الثقيلة، بالإضافة إلى الحذر أثناء القيادة بسبب نشاط الرياح المثيرة للأتربة.