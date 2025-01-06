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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

الموسيقى حرام لكن القتل حلال.. تعليق مثير من خالد سرحان عن غلق معهد الموسيقي بحلب

خالد سرحان
خالد سرحان
قسم الفن
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علق الفنان خالد سرحان، على أنباء غلق معهد الموسيقى في حلب بسوريا .

كتب خالد سرحان عبر حسابه على فيس بوك :" إغلاق معهد الموسيقى في حلب 
الموسيقى حرام لكن القتل حلال".

غلق معهد الموسيقي في حلب 


تداول رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضيه اخبارا عن غلق معهد الموسيقى في حلب السورية .

جاءت هذه الاخبار بعد استمرار غلق المعهد للشهر الثاني على التوالي في طل عدم وضوح الرؤية حول اعاده فتحه مرة اخرى ام لا .

وفي تصريحات لمواقع سورية  تحدث طلاب المعهد اليوم وقالوا إنهم تواصلوا مع الإدارة عدة مرات لمعرفة موعد فتح المعهد لكن جوابهم كان دائماً “لانعلم إذا كان سيفتح أبوابه مجدداً”. وأشار الطلاب أنهم ينتظرون العودة لآلاتهم والموسيقى التي يدرسونها ويتخصصون بها في حياتهم.

مصدر في إدارة المعهد تحدث عن سؤال حول غلق المعهد نهائيا  وقال:«لم نتبلغ بقرار إغلاق المعهد نهائياً وأيضاً لانعلم إذا كان سيتم إغلاقه بشكل دائم. لكن المعهد أغلق في 28 أكتوبر الماضي ولم نتبلغ بإعادته للعمل رغم عودة المدراس الحكومية والجامعات للعمل مجدداً».

ويعتبر المعهد الموسيقي في حلب أحد أهم المعاهد الفنية على مستوى سوريا، وتعلّم فيه كبار الفنانين السوريين مثل الفنان الراحل “صباح فخري“.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، طلب “أبو خليل الدمشقي” من مكتب عنبر، إلى فريق “مدد” للفنون إخلاء المنزل الذي يستخدمه الفريق كمقر، والذي يعود بملكيته للفنانة الراحلة “بثينة علي” التي منحت الفريق المنزل قبل وفاتها.

خالد سرحان معهد الموسيقى في حلب غلق معهد الموسيقى في حلب

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